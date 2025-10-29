マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ヤーマンが充実のキャンペーンを開催、冬のギフト選びに！

OCT. 29, 2025 08:00
Text : 林利明
美容機器メーカーのヤーマンは、公式オンラインストアおよび全国の対象店舗にてホリデープロモーションを実施する。期間は2025年11月1日から12月31日まで。

テーマには「キレイをつなぐ、ヤーマンのギフト」を掲げ、ギフト選びをサポートする各種イベントや限定特典を用意。特設サイトもオープンする。

新作は人気アイテムの限定カラー。美顔器やヘアケアアイテムに限定カラーのホワイトや、こちらも人気の美顔器「リフトロジー SP」にシェルピンクを追加。ギフトを引き立てる限定ショッパーも選べる。

  • スムースアイロンフォトイオン カール 32mm（YA-MAN TOKYO JAPANブランド）：2万2,000円
  • スムースアイロンフォトイオン プラス（YA-MAN TOKYO JAPANブランド）：2万4,200円
  • フォトプラス ディープリフト（YA-MAN TOKYO JAPANブランド）：7万9,200円
  • リフトロジー SP（シェルピンク）（YA-MAN TOKYO JAPANブランド）：5万8,300円
  • 取扱店舗：ヤーマン直営店（YA-MAN the store GINZA、なんばスカイオ店）、百貨店、家電量販店、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア 楽天市場店、ヤーマン公式ストア Yahoo!ショッピング店
  • 発売日：10月31日～（阪急梅田本店では10月29日から先行発売）
  • 左から、スムースアイロンフォトイオン カール 32mm、スムースアイロンフォトイオン プラス、フォトプラス ディープリフト、リフトロジー SP（シェルピンク）

    左から、スムースアイロンフォトイオン カール 32mm、スムースアイロンフォトイオン プラス、フォトプラス ディープリフト、リフトロジー SP（シェルピンク）

もうひとつ、目もとのデリケートな表情筋を細かくケアする、mysé（ミーゼ）「アイデザイナー」を11月中旬から順次発売。カラーはホワイト、価格は1万9,800円。取り扱いは、家電量販店、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマンオフィシャルTikTok Shop。

  • mysé（ミーゼ）「アイデザイナー」

    mysé（ミーゼ）「アイデザイナー」

百貨店のホリデープロモーション

各百貨店内の直営店ではギフトラッピングサービスを実施。POP UPショップも展開する。開催する百貨店と概要は以下の通り。

ヤーマン 阪急梅田本店 ※POP UP ショップ

  • 期間：10月29日(水)～11月4日(火)
  • 住所：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急梅田本店 2F きれいきれいスタジオ

ヤーマン 伊勢丹新宿店 ※プロモーション

  • 期間：11月5日(水)～11月25日(火)
  • 住所：東京都新宿区新宿3-14-1 本館2F 伊勢丹新宿店 イセタン ビューティー コスメティックス/ヤーマン

ヤーマン 銀座三越 ※POP UP ショップ

  • 期間：12月10日(水)～12月16日(火)
  • 住所：東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ

阪急メンズ東京 ※POP UP ショップ

  • 期間：12月17日(水)～12月25日(木)
  • 住所：東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急メンズ東京 1F POP UP SPACE B

家電量販店のホリデープロモーション

全国の家電量販店（一部を除く）では、ギフト選びをサポートするイベントを開催。会場で対象の美顔器やヘアケア製品を体験、購入すると、ミニサイズのコスメなどノベルティを進呈する。

ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」

ホリデー専用ページから対象製品を購入すると、ホリデー限定ショッパーが一緒に届く。2万円以上の購入者には「ヘアフィットブラシ」をプレゼント。

SNS「キレイをつなぐ ヤーマンギフトキャンペーン」

ヤーマン公式SNSをフォローし、対象の投稿に「いいね」（Xの場合は対象の投稿を引用リポスト）をして応募完了。加えて、対象の投稿で紹介している製品の中から「使ってみたい製品」と「ギフトを渡したいお相手」をコメントすると当選確率アップ。応募者の中から抽選で人気の美顔器やヘアケアアイテムが当たる（投票は各応募ルート・対象の投稿ごとに、1回有効）。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

