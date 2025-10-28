シチズン プロマスター×ブルーインパルス 第6弾！ 青空を駆ける精鋭へのオマージュ

シチズン時計は、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」とのコラボレーション限定モデル第6弾を発表した。発売は11月1日を予定し、メタルバンドモデル（CA4665-59L）が9万9,000円で限定900本、レザーバンドモデル（CA4661-09A）が8万8,000円で限定500本。

ブルーとシルバーが描くスカイフォーメーション

シチズン プロマスターは、過酷な環境での使用にも耐える信頼性と機能性を備えたプロフェッショナルウオッチで、陸（LAND）、海（MARINE）、空（SKY）のシリーズを展開している。海（MARINE）のダイバーズウオッチがメジャーだが、空（SKY）のパイロットウオッチも人気が高い。

今回のコラボレーションモデルは、航空計算尺付きクロノグラフを持つ実用的なパイロットウオッチ。ブルーインパルス創設65周年とプロマスター誕生35周年の節目を飾る。

シチズン プロマスター / ブルーインパルス限定モデル（画像はメタルバンドの「CA4665-59L」）

ダイヤルは、ブルーインパルスのチームカラーであるブルーを基調として、シルバーとホワイトのアクセントを加えた。快晴の空を思わせる鮮やかなコントラストだ。12時位置にはブルーインパルスの公式エンブレムを配置し、裏ぶたにもチームロゴと機体“T-4”のシルエットを刻印。飛行隊の象徴を時計の両面で表現している。

径40mm、厚さ13.2mmのケースは、しっかりとした存在感を持ちながら装着感を損なわない。従来のコラボレーションモデルよりも小ぶりとなったケースは、日常でもより使いやすくなった。風防はサファイアガラスで、表面には無反射コーティングを施している。

ムーブメントには、定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様のクオーツ式「Cal.B620」を搭載。フル充電時で約9カ月の連続駆動が可能だ。1/5秒単位・最大60分計測のクロノグラフ機能と、航空計算尺を備えている。針とインデックスには夜光塗料を塗布し、夜間でも高い視認性を確保した。航空ファンのみならず、アウトドアやスポーツシーンでも信頼できる仕様だ。

付属品として、ブルーインパルス T-4の飛行シーンを収めたフォトカードと、特製デザインの専用ボックスが付属。特別感のあるコレクターズピースに仕上げている。

プロマスターの理念と、精密なチームワークで空を舞うブルーインパルスの精神が重る今回のコラボレーション。ブルーとシルバーが織りなす配色、堅牢な設計、実用的な機能を備えた今回の新作は、記念碑的な存在となるだろう。

CA4665-59L（メタルバンドモデル）

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40.0mm／厚さ13.2mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

バンド：ステンレススチール

防水性能：20気圧

ムーブメント：光発電エコ・ドライブ Cal.B620（クオーツ）

駆動時間：フル充電時約9カ月

精度：月差±15秒

おもな機能：クロノグラフ（1/5秒・60分計）、航空計算尺、夜光（針＋インデックス）、1種耐磁時計

CA4661-09A（レザーバンドモデル）