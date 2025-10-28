ユーグレナ→ディープテック向けファンド創業 永田暁彦が両立させる、社会的意義と経済的合理性のバランス

日本のビジネスを牽引する著名なCxO(Chief x Officer)の皆さんが今、何を考え日々ビジネスに励んでいるのかを深掘りするべくスタートした本連載。聞き手は私、「Japan CxO Award」の主催を務め、CxO人材採用事業に日々携わるBNGパートナーズの代表取締役・蔵元二郎が務めます。

今回は、ディープテック領域に特化したスタートアップ支援を行う、UntroD Capital Japan(アントロッド キャピタル ジャパン)の代表取締役社長、永田暁彦さんにお越しいただきました。ユーグレナ時代に数々のCxOを歴任しながらリアルテックファンドを創設した彼とは、旧知の仲。いつも通り、「あきちゃん」と呼ばせていただきます。「チームで勝つ」戦い方や、未踏領域への投資の話……数々の経験に裏打ちされた話は、学びになるものばかりです。

チームが勝てるなら、立場にこだわりはない

――10年前くらい、以前あきちゃんと話したときにすごく印象的だったのが「トップとNo.2のコミュニケーションにおいて、サシ飲みは必要か?」という議論をしているときに「サシ飲みって、コミュニケーションなんですか? よっぽど稟議や決裁のほうがコミュニケーションじゃないですか」と言っていて。深いし、その通りだなと。

懐かしいですね(笑)。当時32〜33歳の頃で、経営者としてステップアップしている時期でした。「中3のときの自分、イキってたな」という感じで、43歳の今の僕が振り返ると可愛いなと思うところもある時代の話ですね……。

――せっかくなので、そんな当時のことからお話を伺っていきましょう。あきちゃんが特殊なのは、ユーグレナ時代に「これ全部やった人、他にいる?」というくらい、あらゆるCxOを歴任したことですよね。

そうですね。入社当時はCSOで、そこからCFO、COO、21年にCEOに就任しました。我ながらスラムダンクの河田みたいだなと。彼もガードからフォワード、そしてセンターに変わっていったじゃないですか(笑)。ただ、僕の自意識としては、「このチームを勝たせたい」という思いが強く、チームが勝てるのであれば、僕自身の立場にこだわりはありませんでした。

――ユーグレナ入社前は、社外取締役だったんですよね。

はい、新卒で就職したインスパイア時代、2年目の冬に重要投資先だった株式会社ユーグレナの社外取締役に就任しました。そのときに僕ががむしゃらに働くので(笑)、「こいつは仲間にしたい」と思ってもらえたのかもしれません。僕も一緒にやりたいと思う気持ちが強く、2009年にユーグレナの正式な仲間の一員に加わることを決めました。

当初は、出雲(※ユーグレナの創業者で代表取締役社長の出雲充氏)からはCFOで来てほしいと言われていました。ですが、まだ経験が不足していて難しいんじゃないかという声があったので、一旦CSO……当時は戦略担当取締役という役職で入社。事業戦略立案やエクイティファイナンスなど、実質的にはCFOの仕事をしていました。

――会社を辞めてでもユーグレナに行こうと思えた、ユーグレナ、もしくは出雲さんの魅力はどんなところに?

本音は、微細藻類ユーグレナ(和名ミドリムシ)や環境問題の事業内容云々よりも、「このチームに入ったら面白そう」が強く20年前、同世代が次々とIT業界へと進んでいった時代に、同世代の出雲がバイオテクノロジーで世界に向かっていこうとしている。今でこそディープテックが注目されていますが、当時はなかなか珍しい存在でした。そこに加えて、ファイナンスができる僕の役割やキャラクターがチームにぴたりとハマって、「自分の力を最大限に発揮できる」と感じられたのが大きかったですね。

――そこからさまざまな役職を歴任。まず、CSOからCFOになったきっかけは?

社内の管理部門でトラブルが発生し、上場準備が進まず月次決算も滞るなど、様々な課題に直面しました。僕は「チームが勝てばいい」という考えだったので、「誰もやらないなら、じゃあ全部やる」と上場までのプロセスを全て担当することになりました。CSOとしての戦略業務に加え、管理部門や人事などの機能を統括する事になり、自然な流れでCFOとしての役割を担う事になりました。

――CFOになってからの変化を挙げるなら、どんなことが?

上場後、投資家の前に立つフロントマンとしての経験を30歳という年齢からできたことは大きかったですね。未上場のときは、CFOとしてのコミュニケーションの範囲はVC数社と事業会社で、まだ世に出ていない、と言ってもいい。それが上場した瞬間に、世界に何百万社とある「株式会社」の中にある、上場企業のファイナンスのフロントマンとしての評価を受ける。日本だけでも上場している3,000社以上、つまり3,000人以上のCFOの中で比較されるわけです。「CFOとしてどうなのか」というフィードバックが来る経験は新鮮で、いい経験をたくさんしました。

――ちなみに、「いい経験」で思いつくもの、ありますか?

たとえば……アメリカの機関投資家から「僕の人生の中で、最高のCFOのひとりだ」とフィードバックをもらったことや、上場後のIRで初めてエジンバラに行ったときに、「孫(正義)と、北尾(吉孝)が来たときを思い出した」と言われたことでしょうか。あれは本当に励みになりました。

CxOも夫婦も、役割には定義がない

――CxOアワードの審査員コメントで「CxOは、CEOと同じピザを切りあう対等なチーム」というフレーズを寄せてもらっていて。これがすごく印象的だったんですが、もう少しこのフレーズを咀嚼してもらっていいですか?

たとえば、野球は1チーム9人でやりますよね。それを仮に「5人でやりなさい」と言われたら、「それなら、このあたりまで自分が守るから、ここからはお願い」と決めますよね? それと同じように、そのときいるメンバーで「ここに丸いピザがあります。360度のうち、この140度の範囲を守ってね」と切り分けて、会社のあらゆることを分担していくのが、経営チームだと思っています。実は僕、最も何も変わらなかったのがCOOからCEOになったときでした。COOの時点で職務権限表の一番上に名前があったので……。確かにタイトルの変化はありましたが、それ自体で何かが変わるわけではなく、大きく影響するのは職務権限と職務管掌。その2つが最も大切だと信じています。

それぐらいCxOとはあやふやなもので、その会社ごと、チームごとに定義が違っていいわけです。夫婦と同じです。収入のバランスも、家事の分担も、どっちが夜にミルクをあげるかも、ふたりで決めれば良くて「妻とは、夫とは、こうあるべきだ」という定義があるわけではありません。つまり「CFOだから、こうだ」という定義はなく、その会社ごとに役割を経営チームで切り分けていけばいい。そういう意味です。もし野球を2人でなんとかするしかないなら、ピッチャーが投げて打たれたら、その瞬間守りに走りに行くしかないじゃないですか?

――で、キャッチャーが一塁に走って待つ……うちの会社はそんな感じかもしれない(笑)。

なぜそうするのかと言えば「試合に勝ちたいから」ですよね。勝ちたかったら、やるしかない。それなのに「俺はCFOだから、売り上げは自分の領域じゃない」と線を引くような人がいたら、同じチームでは戦えないと思います(笑)。そういう人は「個人が勝てればいい」人で、「チームで勝ちたい」わけではない。そういう人は、僕はチームには不要だと思っています。

野球で例え続けるなら、途中の回で仮に100点を取られても、最終的に101点取って勝てればそれでいい。それなのに、ずっと自分の打率や防御率ばかり気にしている人がいたとしたらチームプレーにならない。僕がCSO、CFO、COOと変わっていったのは「チームが勝つためには、今はファーストに行かなければ」という感覚で、自然なことでした。ちなみに、一番変化が大きかったのは、CFOからCOOになったときです。ファイナンスなどのバックオフィス領域からフロントに出て、売り上げ責任を直接担うようになったことで、大きく変わりましたね。