本来は「ゲームに使うもの」であるはずのトレーディングカードが高騰する理由

「トレーディングカード高騰」のニュースを目にすると、どうしてもトレカの資産性に注目してしまいがちだ。価格が高騰しているカードや相場の話ばかりが先行し、「結局はお金の話なんでしょ」とまとめられてしまうことも少なくない。

でも、実際の現場を見てみると、その背景にはもう少し複雑な構造があり、丁寧な説明を要する。トレーディングカードゲーム(TCG)はあくまで“ゲーム”であり、プレイヤーの熱量や大会シーンの盛り上がりが結果的にカードの価格に影響を与えているのだ。

その構図がとてもわかりやすく表れているのが、「ポケモンカード」「デュエル・マスターズ」「ONE PIECEカードゲーム」の3タイトルである。

草の根大会から大型大会へ - ポケモンカードのCL～CS文化

ポケモンカードは、コロナ禍を経て一気に競技シーンが活発になった代表的なタイトルだ。全国各地のショップでは、規模の大小を問わず大会が頻繁に行われており、カジュアルからプレイ志向のプレイヤーが集まるジムバトル、チャンピオンズリーグ(チャンピオンシップ＝CL)参加権を得るためのシティリーグ(CL)が開催され、週末になると多くのプレイヤーが店舗に集まる。ちなみにシティリーグは事前予約制で、抽選確率が数倍にも膨れ上がるほどの人気っぷりである。

こうした「草の根大会」の広がりが、いまのポケカシーンの土台をしっかりと支えている。

シティリーグ優勝者はポケモンジャパンチャンピオンシップスへの出場権を得て、そこで更に勝つとポケモンワールドチャンピオンシップスに到達し、その年の世界一をかけて戦いを繰り広げる。

リーグ近辺～ジャパンチャンピオンシップス近辺になると、上位入賞のデッキに使われる“強いカード”に注目が集まる。いわゆるメタデッキの中になかったものが登場したりすると、わずか数時間で価格が倍以上になることもある。

「大会で活躍する→環境で評価される→値段が動く」というとてもシンプルな動きが、当たり前のように起きているのが今のポケモンカード市場だ。

数千人規模の「お祭り」が相場を動かす - DMが築いた競技文化

デュエル・マスターズ(DM)は、長い時間をかけて競技文化を築いてきたタイトルだ。年に3～4回、数千人規模の大型大会が開催され、会場はまさに“お祭り”のような熱気に包まれる。

こうした大舞台は、カード市場にとっても非常に大きなイベントになる。大会で好成績を残したデッキリストやカードは一気に注目され、需要が急増。再録や新弾の発売までの間は高値で推移するケースも珍しくない。

大会の翌日には、カードショップの店頭価格やフリマアプリの相場が一斉に動く──そんな光景は、DMプレイヤーにとってはすっかりおなじみだろう。

この「大会＝相場変動イベント」という構図は、競技シーンが成熟しているDMならではの特徴といえる。

資産モノで登場→ゲームで広がる - ワンピースの“異色さ”

ワンピースカードは、他のタイトルとは少し違う形でスタートした。人気IPとイラストの美しさから“資産価値モノ”として注目を集め、初期弾の価格が急騰したのは記憶に新しい。

ところが、その後の展開は少し意外な方向に進んだ。ゲーム性が高く評価され、カードショップの店員やTCG未経験の人たちなど、新しいプレイヤー層が大会に参加し始めたのだ。

「コレクター」から「プレイヤー」へと裾野が広がったことで、他タイトルとは少し違う独特の熱量が生まれた。現在は初期ブームのピークこそ過ぎたものの、プレイ人口とコレクション需要がバランスよく共存している点が大きな特徴になっている。

「ONE PIECEカードゲーム プレミアムカードコレクション-ONE PIECE DAY'25-」

プレイアブルとコレクタブルの枝分かれ - 資産性は“副産物”

3タイトルに共通しているのは、「大会」という場がカードの価値形成に深く関わっているということだ。

強いカードが大会で活躍すれば、プレイヤー需要によって短期間で価格が動く。そこに希少性やデザイン性といったコレクター需要が重なれば、特定のカードが中長期的にプレミア化するケースも出てくる。

やがてカードは「プレイアブル(実戦的)」と「コレクタブル(希少・美麗)」に枝分かれし、それぞれの軸で価値が形作られていく。

ここで重要なのは、これは資産形成を目的とした市場操作ではなく、プレイヤーと大会の盛り上がりの“副産物”として起きているという点だ。

草の根の大会も大舞台のイベントも、それぞれの形で市場を動かしている。

トレカはゲーム

トレカはゲームだ。その上で価格が動いている

トレカの世界では、資産性の話ばかりがクローズアップされがちだ。でも現場には、プレイヤーが大会に集まり、デッキを練って、環境を読み合う姿がある。

カードの価値は、そうした“遊び”の積み重ねの中から自然と生まれていくものだ。資産性はあくまで副産物。トレカはゲームであり、その現場こそが市場を形作っている。