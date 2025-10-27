見た目の数字を鵜呑みにしない！ 「投資用物件」選びの鉄則

不動産投資において、収益性を測る指標である「表面利回り」は気になるもの。しかし、それだけを見て物件を選ぶのは危険です。実質的な収益性を判断するための「実質利回り」の計算方法や、その他に見るべき重要なポイントを解説します。

表面利回りと実質利回りの違いとは

不動産投資の広告では、表面利回りが大きくアピールされることが多いもの。つい表面利回りの高さで物件を選びたくなりがちです。

しかし、表面利回りだけで投資を判断するべきではありません。実質利回りや他の要素も考慮する必要があります。

表面利回りとは

表面利回りとは、年間の家賃収入を物件価格で割って100を掛けたもの。たとえば100万円の家賃収入で物件価格が1,000万円なら、表面利回りは10％です。

表面利回りで分かることは、物件価格に対して、どれだけ効率的に家賃収入が得られるかです。しかし、物件購入にかかる諸費用、管理費や修繕積立金などが計算に考慮されていません。

不動産投資の一部のコストしか反映されてない点に注意しなくてはならないのです。

実質利回りとは

実質利回りは、不動産購入・運営にかかるさまざまなコストを考慮して計算する利回りです。具体的には、以下の計算式で求めます。

（年間家賃収入 - 年間諸経費）÷（物件価格 + 購入諸経費）× 100

家賃収入に関しては、修繕費などの年間諸経費を差し引くことによって、低い水準で見積ります。一方、物件価格には購入諸経費を足すため、表面利回りよりもリアルな数字を把握できる点が大きなメリットです。

表面利回りと実質利回り、両者の使い分け方法

表面利回りは、物件の簡単なスクリーニングで利用するのがおすすめです。物件価格と家賃収入のみで計算できるため、情報が取得しやすく、多くの物件をざっと比較したい場合には手軽です。

一方、実質利回りは、投資対象として選んだ物件候補を精査するときに向いています。諸経費を加味したうえでリアルな利回りを計算できるため、投資するべきかの判断を下すために役立つ指標です。

空室リスクを減らすためのチェックポイント

不動産投資にはさまざまなリスクがあり、その代表的なものが空室リスクです。投資用物件の空室リスクが高いか低いかを判断するには、以下の点をチェックする必要があります。

人口動態

人口が増加傾向にある、あるいは安定しているエリアは、今後も賃貸需要が見込めます。地方でも人口が増加しているエリア、減少していないエリアを選ぶことが重要です。

物件とターゲットの整合性

地域の住民と、物件のターゲット層が一致していることも重要です。たとえば学生が多い地域であれば、ワンルームや1Kなどの間取りが望ましく、3LDKなどの部屋はそれほど需要がないでしょう。

賃料や敷金の設定

賃料や敷金、礼金が適正に設定されているかもチェックしましょう。地域のほかの物件より割高に設定されている場合、敬遠される恐れがあります。

礼金をなくすなど、入居費用を安く設定すると、空室リスクを下げることが可能です。

初心者におすすめ！ 中古区分マンションと学生向け物件のメリット

不動産投資の初心者の方は、中古区分マンションや学生向け物件を選ぶのもおすすめです。

中古区分マンション

中古区分マンションは、1部屋単位で中古マンションを所有する方法です。新築や1棟所有と比べて、価格が安く、流動性も高い傾向があります。

所有戸数が少ないため、オーナーの負担が軽くなります。用意すべき自己資金も少なくて済み、ローンが組みやすいのもメリットです。

一方で、空室になってしまうと他の部屋の収入がないため、家賃収入が入らなくなります。空室リスクをいかに減らすかが重要になってきます。

学生向け物件のメリット

学生向け物件に投資することのメリットは、安定した需要があり、入退去の予測がしやすいことです。親御さんが家賃を支払うケースもあり、家賃滞納リスクが比較的低い傾向も見られます。

ただ現在は大学の移転や閉学などによるリスクもあるため、学生以外の需要も取り込む必要があります。学生特有のライフスタイルに対応することも求められます。