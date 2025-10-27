マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ヴーヴ・クリコがコラボイベント開催、ウォルドーフ・アストリア大阪で「イエローラベル ブリュット」とピクニックを楽しむ

OCT. 27, 2025 18:30
Text : 安藤美耶
ヴーヴ・クリコは「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」を、気軽にリラックスした環境で楽しむ「ヴーヴ・クリコ ピクニック」をテーマに、ウォルドーフ・アストリア大阪とコラボレーションしてプロモーションキャンペーンを開催している。

  • ウォルドーフ・アストリア大阪「ヴーヴ・クリコ ピクニック」プロモーション

    ウォルドーフ・アストリア大阪「ヴーヴ・クリコ ピクニック」プロモーション

「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」は、シャルドネ、ムニエ、ピノ・ノワールを絶妙にブレンドし、しっかりとした骨格を持つ豊かな味わいに、心地よい爽やかさとフルーティーなアロマが際立ち、ドライフルーツのほのかな香りがアクセントを添えるシャンパーニュ。価格は375mlが6,050円、 750mlが1万10円。

18世紀のフランスに端を発するピクニックは、ヴーヴ・クリコ メゾンが長年にわたって提唱してきた「アール・ド・ヴィーヴル(暮らしの美学)」を体現。今回の「ヴーヴ・クリコ ピクニック」では、太陽の恵みを讃える優雅で心おどるライフスタイルをオマージュしている。

本イベントでは、ウォルドーフ・アストリア大阪のロゴをあしらった、アイスジャケット付ヴーヴ・クリコ イエローラベルのボトル、グラス、プレート、そしてソレイヤード(SOULEIADO)とのコラボレーションによるピクニックラグなどのアイテムを納めたピクニックバスケットセットで、ヴーヴ・クリコとウォルドーフ・アストリア大阪の料理のペアリングを楽しめる。

SOULEIADOは、鮮やかでカラフルなプロヴァンスの生地で有名なフランスのブランド。南フランスの雰囲気とともにヴーヴ・クリコのピクニック スタイルをユニークにドレスアップする。

プロモーションキャンペーンはペア(2名分)で1万5,000円。グラス2杯分の「ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット」に、軽井沢産チーズとシャルキュトリーのセレクションプラッターがついてくる。キャンペーンは11月16日まで。

