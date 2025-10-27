「グレンモーレンジィ スパイス」の世界観を体感! 東京と大阪で期間限定ポップアップバー開催

ハイランド シングルモルトスコッチウイスキー「グレンモーレンジィ」が、限定商品「グレンモーレンジィ スパイス」の世界観を体感できるポップアップバーを開催。東京・銀座の「Bar LIBRE Ginza」と大阪の「alcobareno」の2カ所で、「グレンモーレンジィ スパイス」を使用したオリジナルカクテルなどを期間限定で提供する。

東京・銀座の「Bar LIBRE Ginza」は、格式と遊び心が共存する洗練のバーで、季節のフルーツやハーブを用いた創造的なカクテルを堪能できる。提供メニューは『Spiced Whisky MIZUWARI (Whisky and Water)(スパイス香るモーレンジィ水割り)』、『Passion Pepper Mint Julep(パッションミントジュレップ)』、『Vanilla Whisky Sour(バニラウイスキーサワー)』、『Spiced Morangie Cancha（スパイスモーレンジィカンチャ）』、『Caramel Espresso Martini（キャラメルエスプレッソマティーニ)』。営業時間は、午後3時から午後11時30分まで。

東京・銀座「Bar LIBRE Ginza」

大阪・天王寺に店を構える「alcobareno(アルコバレーノ)」では、クラシックとモダンが調和する上質な空間で、旬のフルーツやボタニカルを使用したカクテルを提供。『Glenmorangie Spice Highball(グレンモーレンジィ スパイスハイボール)』、『Amber Masque(アンバーマスク)』、『Banana Spice(バナナスパイス)』といったメニューが登場する。平日は、午後4時から午前0時まで。土日は午後2時から午前0時まで営業している。

また、東京・大手町のフォーシーズンズホテル39階に佇むバー「VIRTÙ(ヴェルテュ)」では、12月1日〜31日の期間、フェスティブカクテルプロモーションを実施。グレンモーレンジィ スパイスのスペシャルカクテルを楽しむことができる。

限定商品「グレンモーレンジィ スパイス」は、1万3,640円(700ml)。ニューチャーオーク樽とモロッコ産赤ワイン樽、ペドロヒメネス・シェリー樽、シェービング・トーストした赤ワイン樽で熟成することで、口の中にスパイシーで甘いアロマが広がる。