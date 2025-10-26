マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
冬季限定「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール」発売、ノルウェー文化の"コーシェリ"を体験するイベントも

OCT. 26, 2025 11:00
Text : PREMIUM編集部
キリンビールは12月2日、クラフトビールブランド「SPRING VALLEY BREWERY」から、冬限定商品として「SPRING VALLEY BREWERY まろみのエール」を発売する。(「キリン ホームタップ」では11月13日、「Tap Marché」と「スプリングバレーブルワリー東京・京都」11月17日に先行リリース)。

同商品のコンセプトの中心に据えたのは、ノルウェーの冬の過ごし方"コーシェリ"。コーシェリは、ノルウェー語で"ホッとする""居心地の良い"という意味を持ち、忘年会など人が集まる機会の多い冬の時期、おだやかで幸せな一人時間を楽しみたいというインサイトに応えたクラフトビールとなっている。

温かい気持ちでホッとするひと時を過ごせるような、フルーティーで華やかな香りが特徴。小麦麦芽を使用することで、やわらかな口当たりと甘みを実現した。また、シナモンとコリアンダーの2種類のスパイスがアクセントとなり、リラックスタイムを演出する複雑な香りを醸成している。

スパイスの効いたミートパイやシナモンロール、乳味感のあるクリームシチューや石狩鍋、燻製の料理などとのペアリングがお勧めだそうだ。

  • 筆者も"コーシェリ"を体験、代官山 蔦屋書店の文学コンシェルジュ 間室道子さんがコーシェリナットをテーマに選書した10冊のうちの1冊『おやすみ、東京』(吉田篤弘)を読みながら

同商品の発売に際し、代官山 蔦屋書店では閉店後の店内で読書が楽しめるイベントを開催。「コーシェリナット(心地よい夜)」をテーマに、冬季限定の新作クラフトビール「まろみのエール」を味わいながら、トークセッションや、コンシェルジュによるおすすめ本の紹介、店内ツアーなどが楽しめる。応募は11月7日まで、抽選で50名が参加できる。

  • 当日はランタンが灯るラウンジ「Anjin」で、SPRING VALLEY BREWERYのブリュワー 北野伶美と、料理研究家 ワタナベマキの対談や、「コーシェリナット」に読みたい本の紹介が行われる

蔦夜書店－代官山 蔦屋書店×SPRING VALLEY BREWERY－
日程：2025年12月13日（土）～12月14日（日）　
時間：24:00～6:00
参加費：8,800円（税込）
参加方法：Webにて申し込み。
当落発表：2025年11月14日（金）

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

