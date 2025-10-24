マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

高級カリフォルニアワインの「インシグニア」に2022年ヴィンテージ新登場、温かさとうまみを感じる余韻

OCT. 24, 2025 17:00
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

カリフォルニアを代表するワイナリー「ジョセフ フェルプス ヴィンヤーズ Joseph Phelps Vineyards」は、「インシグニア INSIGNIA」の新ヴィンテージ 2022年を、この秋から展開する。

ジョセフ フェルプス ヴィンヤーズは、建設業界で成功した名士でありワイン醸造家でもあったジョセフ・フェルプス氏が、1973年にアメリカ・カリフォルニア州ナパ ヴァレーの荒野に設立したワイナリー。

インシグニアは数種類のブドウを独自にブレンドすることで、高い品質を実現しており、「記章」という意味の名前がつけられた。

ジョセフ フェルプス ヴィンヤーズのCEO、デイヴィッド・ピアソン氏が、「過酷な気候を見事に乗り越えた、完成度の高いヴィンテージ」と語る2022年のインシグニアは、余韻に温かさとうまみを凝縮させたバランスのよい一本。

カベルネ ソーヴィニヨンとプティ ヴェルド、カベルネ フラン、マルベックの4種のブドウ品種を使用し、100%フレンチオークの新樽で24ヶ月間熟成している。

  • インシグニア ヴィンテージ 2022

    インシグニア ヴィンテージ 2022

濃い真紅の色調でダークベリーのコンポートとオールスパイスのアロマが特徴。豊かなカカオと煎りたてのエスプレッソの香りが深みを醸し出し、プロヴァンスハーブとタバコの葉がテロワール由来の複雑さを添える。口中ではカルダモンとナツメグが果実味を引き立て、しっかりとしながらも洗練されたタンニンが、余韻に残る温かさと旨味を伴った味わいを支え、静かにじっくりと楽しめる。今すぐに楽しめると同時に、熟成のポテンシャルも備える。

容量は750mlで、価格は税抜きで5万3,000円。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「この値が低い人は死亡リスクが高くなる」、いちばん気にすべき血液検査の項目とは?
      ( Life )
      OCT. 18, 2025

    • 2

      Large
      楽しいのはあなただけでは?「お礼に食事をご馳走しますよ」と言ってくれるおじさん
      ( Life )
      OCT. 20, 2025

    • 3

      Large
      スポーツ報道からホテルマンへ。パレスホテル東京を『世界のTop 100ホテル』に導いた、創業家社長のこれまでとこれから
      ( Life )
      OCT. 18, 2025

    • 4

      Large
      不足すると男性ホルモン合成力が急速に減少、『男性更年期』に効く7つの栄養素と効果的な摂り方
      ( Life )
      OCT. 24, 2025

    • 5

      Large
      宿泊せずとも贅沢な朝! 平日限定「グランド ハイアット 東京」の朝食ビュッフェ
      ( Life )
      OCT. 19, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking