80時間パワーリザーブの機械式時計が6万円台から。ティソ「クラシックドリーム パワーマティック80」に多数の新作！

OCT. 23, 2025 15:23
Text : 林利明
ティソ（TISSOT）の「クラシックドリーム」コレクションに、新たな自動巻き機械式モデル「クラシックドリーム パワーマティック80」が加わった。7つのバリエーションを展開し、10月25日から順次発売する。価格は6万8,530円～7円5,790円。

  • 左から、T158.407.11.031.00（7万2,160円）、T158.407.11.051.00（7万2,160円）、T158.407.22.031.00（7万5,790円）、T158.407.22.031.01（7万5,790円）

  • 左から、T158.407.36.261.00（7万2,160円）、T158.407.36.031.00（7万2,160円）、T158.407.16.041.00（6万8,530円）

コレクション名の通り、ムーブメントはティソ独自の自動巻き機械式「パワーマティック80」だ。約80時間というロングパワーリザーブを実現しており、手首から外しても約3日間、動き続ける。ニヴァクロンのひげゼンマイは磁場の影響を受けにくく、日常使用でも安定した精度を維持する。

  • パワーマティック80

ケースはステンレススチール製で、直径40mm、厚さは約10mm。風防はサファイアガラス、防水性能は5気圧。サンレイ仕上げのダイヤルにはドーフィン針とファセットインデックスを組み合わせ、シンプルで洗練された印象を与える。

カラーバリエーションは、シルバー、ブラック、ブルーの3色をベースに、イエローゴールドまたはローズゴールドのPVD加工モデル、レザーストラップ仕様などを含む計7型だ。

ティソの機械式時計はコストパフォーマンスに優れるモデルが多いのだが、今回の新作もスペックや作りから考えるとかなりお買い得。ティソは「スイス製の自動巻き腕時計がこれまで以上に身近なものになる」と述べており、まさにその通りの新しいラインナップだ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケース径：40mm
  • 風防：サファイアガラス
  • 防水性能：5気圧（50m）
  • ダイヤル：サンレイ仕上げ、ファセットインデックス、ドーフィン針
  • ブレスレット／ストラップ：5連メタル、またはレザー
  • ムーブメント：自動巻き機械式「パワーマティック80」
  • パワーリザーブ：約80時間

型番／価格

  • T158.407.11.031.00（シルバー）：7万2,160円
  • T158.407.11.051.00（ブラック）：7万2,160円
  • T158.407.22.031.00（イエローゴールドPVD）：7万5,790円
  • T158.407.22.031.01（ローズゴールドPVD）：7万5,790円
  • T158.407.36.261.00（イエローゴールドPVD・レザー）：7万2,160円
  • T158.407.36.031.00（ローズゴールドPVD・レザー）：7万2,160円
  • T158.407.16.041.00（ブルー・レザー）：6万8,530円
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

