80時間パワーリザーブの機械式時計が6万円台から。ティソ「クラシックドリーム パワーマティック80」に多数の新作！

ティソ（TISSOT）の「クラシックドリーム」コレクションに、新たな自動巻き機械式モデル「クラシックドリーム パワーマティック80」が加わった。7つのバリエーションを展開し、10月25日から順次発売する。価格は6万8,530円～7円5,790円。

コレクション名の通り、ムーブメントはティソ独自の自動巻き機械式「パワーマティック80」だ。約80時間というロングパワーリザーブを実現しており、手首から外しても約3日間、動き続ける。ニヴァクロンのひげゼンマイは磁場の影響を受けにくく、日常使用でも安定した精度を維持する。





パワーマティック80

ケースはステンレススチール製で、直径40mm、厚さは約10mm。風防はサファイアガラス、防水性能は5気圧。サンレイ仕上げのダイヤルにはドーフィン針とファセットインデックスを組み合わせ、シンプルで洗練された印象を与える。

カラーバリエーションは、シルバー、ブラック、ブルーの3色をベースに、イエローゴールドまたはローズゴールドのPVD加工モデル、レザーストラップ仕様などを含む計7型だ。

ティソの機械式時計はコストパフォーマンスに優れるモデルが多いのだが、今回の新作もスペックや作りから考えるとかなりお買い得。ティソは「スイス製の自動巻き腕時計がこれまで以上に身近なものになる」と述べており、まさにその通りの新しいラインナップだ。

ケース素材：ステンレススチール

ケース径：40mm

風防：サファイアガラス

防水性能：5気圧（50m）

ダイヤル：サンレイ仕上げ、ファセットインデックス、ドーフィン針

ブレスレット／ストラップ：5連メタル、またはレザー

ムーブメント：自動巻き機械式「パワーマティック80」

パワーリザーブ：約80時間

型番／価格