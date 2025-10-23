「山崎」ウイスキーの味わいと世界観を銀座で。体感イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」開催

ジャパニーズウイスキーの最高峰、シングルモルト「山崎」を味わって世界観を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」が開催される。
山崎ブランドは「第30回 インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC 2025）」において、3年連続・全部門最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞。これはISC史上初という快挙だった。
イベント会場の「日比谷BAR WHISKY-S」では、山崎蒸溜所をイメージした内装の中で、シングルモルト各種やペアリングフードを味わえる。来場者は、香り・味・音・映像を通じて「山崎」の熟成とブレンディングの世界を体験できる内容だ。
THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA
- 期間：2025年11月1日(土)～同年12月30日(火)
- 定休日：2025年11月11日(火)
- 会場：日比谷BAR WHISKY-S（東京都中央区銀座3-3-9 金子ビル地下1階）
- 営業時間：完全予約制（先着順）90分制
- 平日：17:00–18:30、19:00–20:30、21:00–22:30
- 土日祝（振替休日含む）：13:00–14:30、15:00–16:30、17:00–18:30、19:00–20:30、21:00–22:30
- 予約Webページ
提供メニュー（予定・税込）
- 山崎構成原酒飲み比べセット（原酒3種＋山崎12年）：7,750円
- 山崎12年（1 shot）：3,500円
- 山崎18年（1 shot）：7,600円
- 山崎ペアリングフード：690円〜