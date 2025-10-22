マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

軽BEV「N-ONE e:」は往年のホンダファンにもオススメできる? 試乗で確認

OCT. 22, 2025 11:30
Text : 原アキラ
Share
Contents
目次を開く
Tags

ホンダが発売した軽BEV「N-ONE e:」は「40代～50代の女性(+20代女性)」がメインターゲットとのことだが、「エンジンのホンダ」が大好きな往年のファンたちのことは、あまり視野に入れていないのだろうか? ホンダファンにもオススメできるクルマなのかどうか、試乗して確かめてきた。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ホンダが2025年9月12日に発売した軽乗用BEV(軽自動車の乗用車タイプの電気自動車)の「N-ONE e:」

背高ワゴンを見慣れた目には新鮮な見た目

「N-ONE e:」のベースモデルは、ガソリンエンジン搭載の軽自動車「N-ONE」だ。ホンダが日本国内で販売する乗用BEVとしては、残念ながら販売終了となってしまった「ホンダe」に続く2番目のモデルとなる。ちなみに、ホンダの軽商用BEVとしては「N-VAV e:」という選択肢がある。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    N-ONE e:のボディサイズは全長3,395mm、全幅1,475mm、全高1,545mm。ベースとなっているICE(内燃機関搭載)のN-ONEと全く同じサイズを実現している。ボディカラーは訴求色の「チアフルグリーン」

四角くて背の高い最近の軽スーパーハイトワゴンを見慣れた目に映るN-ONE e:のエクステリアは、背が低くて小さくて、2BOX車らしくてとっても好ましい。丸い2眼のフロントフェイスには給電口があり、樹脂のグリル部分は、廃棄されたホンダ車のバンパーのリサイクル素材を粉砕したもので整形していいて、近くで見るとさまざまな色が混ざった粒が入っているのが視認できる。そういえば、N-VAN e:もこれだったなということを思い出した。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    N-ONEとサイズ的には同じでも、e:モデルはリアの造形が異なり、リアガラスとテールゲートが空力を意識した綺麗なR(曲面)で整形されていて、最新のBEVらしさをアピールしている。新鮮でいい感じだ

搭載する電動パワートレインは最高出力64PS(軽自動車枠の上限馬力)、最大トルク162Nmを発生するフロント駆動用モーターと、容量29.6kWhのリチウムイオンバッテリーの組み合わせ。一充電の走行可能距離は295kmを実現している。1トンをわずかに超える1,030kgのコンパクトなボディを電気の力でどう走らせるのか。早速、スタートしてみよう。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    パワートレインは最高出力64PS(軽自動車枠の上限馬力)、最大トルク162Nmを発生する駆動用モーター。廃棄されたホンダ車のバンパーのリサイクル素材を使用したグリル部に充電口を装備する

走らせてみると…意外にもホンダ車!

N-ONE e:のグレードは2種類。アルミホイールや9インチホンダコネクトナビ、皮巻きステアリングホイール、急速充電機能などを標準装備する上級版「e: L」は319.88万円、鉄チンホイールとディスプレイなしのシンプルな室内で構成されたスタンダード版「e: G」は269.94万円となる。今回は前者に試乗した。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    市街地を走行するN-ONE e:のe: Lグレード。なかなかの加速力を備えるので、普通車を右側車線から追い越すN-ONE e:の姿が見られるかもしれない

コックピットメーター右下の赤い電源ボタンを押してシステムを起動し、フラットなダッシュボード下に配置されたボタン式のシフトセレクターで「D」を押してやれば、N-ONE e:はするすると街中に滑り出す。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    N-ONE e:の「e:L」グレードのインテリアと各操作部。ECONボタンのONやエアコン停止をすることで、航続距離を伸ばすことが可能だ

BEV車によくあるドライブモードボタンや回生をコントロールするシフトパドルなど余計なものは全くないので、運転に集中できるのがいい。あるのは、アクセルペダルのみで加減速と完全停止までが行える「シングルペダルコントロール」ボタンだけ。これを押すと「オートマチックブレーキホールドからシングルペダルコントロールに切り替わりました」の文字表示が出て、ペダルの表示部分が緑色に変わる。街中ではこれが一番だ。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    シングルペダルコントロールをONにすると、減速時にブレーキランプが点灯する様子を見ることができる

アクセルから足を離すと、メーターにブレーキランプが点灯する様子が表示される。後続車にブレーキングしていることをきちんと伝えているのがわかるのは、安心材料だ。シングルペダルでの減速は上手で、すぐに慣れて、狙った位置に停車できるようになる。

加速のレベルもかなりのもの。信号からのゼロスタートだと、制限速度までなら簡単に普通車をぶっちぎれるほどだ。一方の高速では、タイトなコーナーでも低重心をいかして、大きなロールを見せることなく出口に鼻先が向いていく。ホンダ車らしいな、という走りが味わえた。

ひとつだけ気になったのは、バックする時。R(リバース)操作だけがD、N、Pのようなボタンではなくレバーを引くタイプなので、急な操作の時に一瞬戸惑った。そこだけ間違わないように操作方法を変えた、という理屈はわかるのだけれど。

ホンダZを思い出すかも?

もう1台の「e: G」グレードは、「朝、子供を保育園に送った後、職場に通勤し、仕事が終わると子供を迎えに行って、帰りにスーパーで買い物をして自宅に戻る」といったようなクルマの使い方で、20～30kmの同じルートを毎日走る多くの女性(当然、男性もいるけれど)を意識した仕様となっている。マイカーには「高価なナビや“墓石”のように見える(笑)大きなディスプレイは不要」との意見を取り入れた結果だ。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    ディスプレイレス、鉄チンホイールのN-ONE e:の「e: G」グレード。ボディカラーは「シーベットブルーパール」

なるほど、それもよくわかる。しかし、先ほどのような走りを堪能してみると、40代～50代の女性(+20代女性)だけがターゲットというのはもったいない、と思ったのも確かだ。往年のホンダファンにも、ぜひ注目してみてほしい。

そんな走り屋ユーザーには、N-ONE e:用の純正アクセサリーを装着することをオススメしたい。実物を見ていただこう。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    純正アクセサリーを装着した「スポーティースタイル」(Sporty Style)のN-ONE e:

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ボンネットやルーフにデカールタイプのセンターストライプを装着

  • ホンダ「N-ONE e:」

    グリル部分にはフラットブラックのシールカバーを装着

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ステルスベルリナブラックのMS-024アルミホイールを装着

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ダッシュボードやシフト部分にはカーボン調のカバーを装着

デカールタイプのボディストライプやテールゲートスポイラー、ブラック塗装のアルミホイール、インテリアのカーボン調パネルなどで“武装”したスポーティースタイルのN-ONE e:は、昔の軽スポーツモデル(ホンダZなど)を彷彿させて、なかなかカッコいい。インテリアはすっきりとしていてシンプルだが、ちょっと前の「女性向け」とされたモデルのようなファンシーな雰囲気は皆無なので、安心して乗り込める。なんなら「無限」仕様も準備されているのだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    無限パーツを装着したN-ONE e:

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」

    シンプルでフラットなインテリア。MM思想のパッケージングで必要十分なサイズの空間とラゲッジを確保している

  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
  • ホンダ「N-ONE e:」
原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    ガソリンの暫定税率廃止で暮らしはどう変わる? 得をするのはどんな人?
    ( Car )
    OCT. 15, 2025

  • 2

    Large
    スズキ「ジムニー」が仕様変更で運転支援が便利に! ところで、今は普通に買える?
    ( Car )
    OCT. 15, 2025

  • 3

    Large
    「業界人」にスバルが人気? 新型「フォレスター」に乗って理由を考察
    ( Car )
    OCT. 14, 2025

  • 4

    Large
    トヨタ「セリカ」の向こうを張った人気モデル! このクルマの名前は?
    ( Car )
    OCT. 13, 2025

  • 5

    Large
    商用車メーカー再編の理由は? 日野と三菱ふそうが新会社「アーチオン」設立
    ( Car )
    OCT. 15, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking