スイスの老舗、モバードが名作「エレクトロニック・サーフ」を復刻

OCT. 22, 2025 07:00
Text : 林利明
1970年代の造形を現代に再構築した「オンドプラン」

スイスの老舗時計ブランド「MOVADO（モバード）」が、1970年代の代表的なデザインモデル「エレクトロニック・サーフ・シリーズ」を復刻した「Ondoplan（オンドプラン）」を発表。11月の発売予定で価格は16万7,200円。

  • Ondoplan（オンドプラン）、リファレンス「3650215」

    Ondoplan（オンドプラン）、リファレンス「3650215」

「オンドプラン」は、ゼニスとの協業時代に誕生したエレクトロニック・サーフの意匠を現代に復刻したモデル。波を思わせるフルーテッドベゼルと一体型ブレスレットを特徴とし、1974年当時のデザインを現代的に再現した。

ケース径は36mmと小ぶりで、ブルーのグラデーションダイヤルにアプライドインデックスを配する。両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルガラスと、ステンレススチール製ブレスレットを組み合わせ、上品で一体感のある仕上がりとなっている。ムーブメントは時分秒表示とデイト表示を備えたスイス製クォーツ。

  • ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径36mm
  • 風防：サファイアクリスタルガラス（両面無反射コーティング）
  • ダイヤル：ブルーグラデーション、アプライドインデックス
  • 防水性能：5気圧
