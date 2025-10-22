スイスの老舗、モバードが名作「エレクトロニック・サーフ」を復刻

1970年代の造形を現代に再構築した「オンドプラン」

スイスの老舗時計ブランド「MOVADO（モバード）」が、1970年代の代表的なデザインモデル「エレクトロニック・サーフ・シリーズ」を復刻した「Ondoplan（オンドプラン）」を発表。11月の発売予定で価格は16万7,200円。

「オンドプラン」は、ゼニスとの協業時代に誕生したエレクトロニック・サーフの意匠を現代に復刻したモデル。波を思わせるフルーテッドベゼルと一体型ブレスレットを特徴とし、1974年当時のデザインを現代的に再現した。

ケース径は36mmと小ぶりで、ブルーのグラデーションダイヤルにアプライドインデックスを配する。両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルガラスと、ステンレススチール製ブレスレットを組み合わせ、上品で一体感のある仕上がりとなっている。ムーブメントは時分秒表示とデイト表示を備えたスイス製クォーツ。