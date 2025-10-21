白蝶貝に咲く花のきらめき。シチズン「クロスシー」から世界限定1,300本の新作

シチズン時計は、「クロスシー（xC）」の「hikari collection」から、満開のカメリア（椿）をモチーフにした限定モデルを発表した。白蝶貝の文字板に花のレリーフを刻み、スワロフスキー・クリスタルをあしらった華やかな一本だ。世界限定1,300本、価格は12万1,000円、発売は10月24日。

白蝶貝に咲く“光の花”

「hikari collection」は、柔らかな光をテーマにしたクロスシーの人気シリーズ。今回の限定モデル（ES9498-69N）は、白蝶貝の文字板に満開のカメリアを表現したデザインが特徴だ。カメリアの花言葉である「控えめな優しさ」「誇り」を時計全体で表している。





シチズン クロスシー / hikari collection エコ・ドライブ電波時計 ティタニア ハッピーフライト 限定モデル（ES9498-69N）

文字板では、繊細な花びらの陰影をレリーフ加工で立体的に描き出し、中央から広がる虹色の輝きが白蝶貝特有の艶を引き立てる。インデックスの一部にはスワロフスキー・クリスタルをあしらい、光を受けて柔らかくきらめく。

ステンレススチールのケースとブレスレットは、暖かみのあるピンクゴールドの色めっき。風防は両面無反射コーティングのサファイアガラスで、透明感のある視認性を確保した。裏ぶたには「LIMITED EDITION」の刻印を施し、特別仕様の限定ボックスに収められる。

ムーブメントはクオーツ式の「キャリバーH060」を搭載。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。世界4エリア（日中米欧）での電波受信に対応している。

今回の新作はクロスシーのブランドメッセージである“自分らしく輝く女性へ”とともに、秋冬のシーズンギフトにもぴったりの1本だ。