白蝶貝に咲く花のきらめき。シチズン「クロスシー」から世界限定1,300本の新作

シチズン時計は、「クロスシー（xC）」の「hikari collection」から、満開のカメリア（椿）をモチーフにした限定モデルを発表した。白蝶貝の文字板に花のレリーフを刻み、スワロフスキー・クリスタルをあしらった華やかな一本だ。世界限定1,300本、価格は12万1,000円、発売は10月24日。
白蝶貝に咲く“光の花”
「hikari collection」は、柔らかな光をテーマにしたクロスシーの人気シリーズ。今回の限定モデル（ES9498-69N）は、白蝶貝の文字板に満開のカメリアを表現したデザインが特徴だ。カメリアの花言葉である「控えめな優しさ」「誇り」を時計全体で表している。
文字板では、繊細な花びらの陰影をレリーフ加工で立体的に描き出し、中央から広がる虹色の輝きが白蝶貝特有の艶を引き立てる。インデックスの一部にはスワロフスキー・クリスタルをあしらい、光を受けて柔らかくきらめく。
ステンレススチールのケースとブレスレットは、暖かみのあるピンクゴールドの色めっき。風防は両面無反射コーティングのサファイアガラスで、透明感のある視認性を確保した。裏ぶたには「LIMITED EDITION」の刻印を施し、特別仕様の限定ボックスに収められる。
ムーブメントはクオーツ式の「キャリバーH060」を搭載。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。世界4エリア（日中米欧）での電波受信に対応している。
今回の新作はクロスシーのブランドメッセージである“自分らしく輝く女性へ”とともに、秋冬のシーズンギフトにもぴったりの1本だ。
- ケース／バンド素材：ステンレススチール（ピンクゴールドめっき）
- ケースサイズ：径29.0mm×厚さ8.2mm（設計値）
- 風防：サファイアガラス（両面無反射コーティング）
- 防水性能：5気圧
- ムーブメント：クオーツ式「キャリバーH060」
- 駆動時間：フル充電時約3年可動（パワーセーブ作動時）
- おもな機能：電波受信（日中米欧）、ワールドタイム（24時差、サマータイム対応）、パーペチュアルカレンダー