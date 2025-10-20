コインオークションって何? めくるめく高額取引の世界を垣間見た

「ビンテージコイン」の市場が世界的に拡大しています。コインに特化した高額オークションは、ここ日本でも開催されているんです。ビンテージコインとはどういうもの? コインオークションの現場はどんな感じ? 「下見会」というイベントで垣間見てきました。

コイン収集家は2種類に分類できる?

美術品や骨董品、コインやポップカルチャーアイテムなどのいわゆる「コレクターズアイテム」市場は、2020年時点で約3,600億ドル(約56兆円)に達していて、2032年には7,780億ドル(約120兆円)まで拡大すると予想されています。年間平均成長率5.4％の驚異的な伸び率です。

そうした中、アメリカで1976年に設立された世界最大の収集品オークション会社「ヘリテージ・オークションズ」は、日本でオークションの下見・無料査定会を開催しました。もともとコインオークションから始まった会社ということもあり、貴重なコインを中心に、さまざまなジュエリーなどが会場を彩りました。

フツーに暮らしていると、なかなかビンテージコインと接触する機会はありません。どういうモノなのでしょうか?

ひとことにコインといっても、地域、年代、用途(流通貨、試作貨、収集・贈呈用)、素材によって多様な種類があります。さらに、歴史的・芸術的価値、地金としての価値、鑑定の有無など、さまざまな要因によってコインの価値や魅力が変わってくるといいます。

コインコレクターになる人は、どのようなきっかけでビンテージコインの世界に入るのでしょうか。ヘリテージ・オークションズの担当者によると、コインを収集するきっかけは主に2つに分けることができるといいます。

「コインコレクターになる入り口は2つです。コインの芸術的な魅力に惹かれてコレクションする人と、コインの資産価値に惹かれて投機目的で購入する人の2種類がいらっしゃいます。ただ、これまで多くの熱心なコレクターをサポートしてきましたが、入り口は2つでも、結局は1つに収斂していく傾向にあります」

コインを集め始めた動機は違っても、最終的には……どうなるんでしょう?

「つまり、単にコインが好きでコレクションしていても、ふと手持ちのコインに資産価値があることに気づきます。一方で、資産価値しか考えていなかった人も、コインそのものの美しさや魅力に気づいてのめり込んでいきます。結局、どのようなきっかけで買い始めても、コインコレクターは同じ境地に辿り着くものだと思っています」

貴重なジュエリーも展示

コインと同じくらいラベルも重要?

オークション下見会では、さまざまなコインが展示されていました。オークションに出品されるコインの一例をご紹介しましょう。

特に高額での落札が予想される3枚には人だかりができていました

1643年にイギリスで製造された「Chalres Ⅰ Triple Unite MS63」は、会場内で最大の目玉として展示されていました。当時の時代背景としては、チャールズ1世が議会と揉めていて、王として自分の力を誇示するため、肖像を描いたコインをプロパガンダとして利用しました。政治利用されたコインとして今に残る貴重な1枚です。

コインそのものが約45mmと大きいことに価値があり、382年も前のコインでありながら、状態がよく、割れや欠けもありません。輝きが損なわれていないことも価値が高い理由だといいます。世界中のコインコレクターにとって垂涎の的だそうで、落札予想価格は4,500万円とのことでした。

「Chalres Ⅰ Triple Unite MS63」は滅多に市場に出てこないので、お金を出しても買えない貴重な1枚です

ビンテージコインは信頼性の高いコイン専門の鑑定機関に鑑定してもらい、専用のケースに真空状態でパッケージすることで価値を保証、維持できるといいます。

さらに、著名なコインコレクターは鑑定機関に独自のラベルの作成を依頼していて、そのラベルがあることで価値が高くなります。著名なコレクターが所有していたコインがオークションに出されると、世界中の別のコレクターがオークションで競り合い、落札価格が高くなっていくそうです。担当者によると「コイン以上に、このラベルがあるかどうかで価値が決まるといってもいいくらいです」と話します。

ビンテージコインは一度でも磨いてしまうと、「ポリッシュ」や「クリーン」といった評価が付いてしまい、価値が半減することがあるそうです。1,000万円だったものが100万円以下になってしまうこともあるといいます。

また、コインは一度流通すると、気温の変化や手アカによって表面が変色します。製造されてから一度も磨かれたことがないコインは価値が高く、鋳造所から出荷されてから間もない状態で残されていることが重要だそうです。

そうなると、300年以上も前のコインが当時の輝きを保ったままでいるのが、いかに貴重なのかがわかると思います。古代コインともなると、2,400年以上も前のものも現存しているというから驚きです。

金の価格が史上最高値を更新していて、金地金を購入する人が増えています。ただ、皆と同じ投資をしてもつまらないので、他に何かないかと探している知人もいました。そういった人が行き着くところが、コイン収集なのかもしれません。

ビンテージコインを知ることは歴史を知ることでもあります。投資と歴史の両方の知識が身につくとなれば、始めない理由がないのかもしれませんね。