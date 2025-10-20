マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

あの「ベンチュラ」がスケルトンに！ 進化を遂げたハミルトン「ベンチュラ エッジ スケルトン」登場

OCT. 20, 2025 20:02
Text : 林利明
Share
Contents

ハミルトンのブランドを象徴する「ベンチュラ」シリーズの新作として、スケルトン構造の自動巻き機械式モデル「ベンチュラ エッジ スケルトン」が登場した。ブラックPVD加工またはステンレススチールのケースに、ムーブメントが浮かび上がる立体的なデザインだ。

未来的フォルムを再構築した“ベンチュラ エッジ”

ベンチュラは1957年に世界初の電池式腕時計として誕生し、ブランドの革新を象徴するシリーズ。以来、数々のモデルが登場し、エルヴィス・プレスリーをはじめとする著名人が愛用してきたことでも知られる。今回の「ベンチュラ エッジ スケルトン」は、その歴史を継承しながら、現代的なメカニズムと造形美を融合させた新作だ。

  • ベンチュラ エッジ スケルトン

特徴的な三角形ケースは、ベンチュラと言えばの非対称デザインを基礎としながら、より立体的なエッジラインを強調。ダイヤルは新たにスケルトン構造を採用し、H24645330はケース全体をブラックPVDでコーティングしている。ムーブメントを視認できる設計は、機械式ムーブメントの鼓動をダイレクトに感じ取れる造形だ。

ダイヤル中央にはムーブメントのテンプが見える大きな開口部を配置。メタリックグレーとブラックの層構造が奥行きを生み、近未来的な印象を与える。時分針やインデックスにはスーパールミノヴァ（蓄光塗料）を塗布し、暗所でも明瞭な視認性を確保した。

  • H24645330

    H24645330

  • H24635330

    H24635330

立体的なインデックスは外周のフレームと一体化しており、光の反射角度によって表情が変化する。ケースとラグを一体化させたようなフォルムは視覚的にも滑らかで、独特の存在感だ。

ムーブメントには自社製の自動巻き機械式「キャリバー H-10-S」を搭載。80時間というロングパワーリザーブを持ち、ローターや受けの一部をスケルトン加工することによって、構造美を際立たせている。ケースバックもシースルー仕様となっており、表と裏からムーブメントと動きを鑑賞できる。

ブラックラバー製のベルトは、三角ケースとの一体感を意識したフォルム。着用時のホールド感に優れ、スポーティかつモダンな印象を与える。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径43.5mm×厚さ11.3mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ：ブラックラバー
  • 防水性能：5気圧防水
  • ムーブメント：自動巻き機械式「H-10-S」
  • パワーリザーブ：約80時間
  • 価格（ブラックPVDモデル）：30万6,900円
  • 価格（ステンレススチールモデル）：28万9,300円
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      オメガ「スピードマスター ダーク＆グレー サイド オブ ザ ムーン」新作2025 - 7モデルが一気に登場
      ( Watch )
      OCT. 15, 2025

    • 2

      Large
      ロレックスの相場が上昇中? 価格の現状と高額化の要因を考える
      ( Watch )
      OCT. 16, 2025

    • 3

      Large
      セイコー、1980年代「ロトコール」を復刻。『宇宙兄弟』コラボモデルも！
      ( Watch )
      OCT. 15, 2025

    • 4

      Large
      シチズン アテッサが新境地へ - 初のプラチナ処理を施した「Platinum Shine Collection」限定モデル
      ( Watch )
      OCT. 17, 2025

    • 5

      Large
      ロレックスのユニークピース? 実物で探る「コインウォッチ」の奥深き世界
      ( Watch )
      OCT. 17, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking