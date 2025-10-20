マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
オリスとレッドバーが再びコラボ。グラデーションレッドの39mmダイバーズ限定モデル

OCT. 20, 2025 19:09
Text : 林利明
Contents

スイスの独立系時計ブランド「Oris（オリス）」は、世界的なウォッチコレクターコミュニティ「RedBar（レッドバー）」とのパートナーシップによる限定モデル「Oris × RedBar Divers Limited Edition II」を発表した。世界限定250本、価格は44万円。

RedBarとの再共演が生んだ限定コラボレーション

オリスとレッドバーは、2007年にレッドバーが設立されて以来、長きにわたった時計文化を共有してきた。今回のタイムピースは、ニューヨークで開催するレッドバーのグローバルミートアップを記念したモデルだ。両者の友情とコミュニティスピリットを象徴する1本だとしている。

  • Oris × RedBar Divers Limited Edition II（01 733 7795 4018-Set）

ラバーストラップとステンレススチールブレスレットの2種類が付属し、ワンタッチで交換できるクイックチェンジシステムを採用。用途やシーン、好みに応じて自在に使い分けられる。

グラデーションレッドが映える39mmダイバーズ

ベースとなるモデルはケース径39mmのダイバーズウオッチ。鮮やかなグラデーションレッドのフュメダイヤルを採用し、光の角度によって深みのある表情を見せる。フュメ（煙）ダイヤルとは、職人が1点ずつ手作業で仕上げるグラデーションを持ったダイヤルを指す。

ブラックセラミック製のベゼルトップリングは、ミニッツスケール付きの逆回転防止構造。ダイヤルとの視覚的なコントラストを際立たせた。レッドグラデーションの文字盤とブラックベゼルが描くコントラストは、レッドバーのシンボルカラーを象徴的に再構成したものだ。

インデックスと針にはスーパールミノヴァ（蓄光塗料）を塗布し、暗所でも高い視認性を確保。ノンデイト仕様とすることで、ダイヤル全体に統一感をもたせている。裏ぶたにはRedBarのロゴと限定シリアルナンバーを刻印した。

  • 裏ぶたのデザイン

    裏ぶたのデザイン

ムーブメントは自動巻き機械式「Oris 733」を搭載。毎時28,800振動（4Hz）で駆動し、パワーリザーブは約41時間。厚さ12.1mmのスリムなケースながら、20気圧（200m）防水を備えている。

  • リファレンス：01 733 7795 4018-Set
  • ケース素材：ステンレススチール
  • ベゼル：ブラックセラミック製トップリング（逆回転防止機構付き）
  • ケースサイズ：径39.0mm×厚さ12.1mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）
  • 防水性能：20気圧（200m）
  • ムーブメント：自動巻き機械式「Oris 733」
  • パワーリザーブ：約41時間
  • ストラップ／ブレスレット：ブラックラバーおよびステンレススチール（クイックチェンジ式）
