東京都の新築住宅に太陽光パネル設置が義務化 - 導入の費用やメリット／デメリットを解説

2025年4月から、東京都では新築住宅への太陽光パネル設置の義務化が始まりました。環境面でどのようなメリットがあり、設置にはいくらかかるのでしょうか。この記事では太陽光パネルに関して分かりやすく解説します。

東京都で太陽光パネル義務化が始まった

東京都は、大手ハウスメーカーなどが供給する新築住宅を対象に、太陽光パネル設置の義務化を始めました。事業者の規模は、都内で年間2万平米以上の面積の供給を行っている事業者、あるいは東京都知事が承認した事業者です。

既存住宅は義務化の対象外で、さらに物件が太陽光発電に適さない建物は設置不要と判断させるケースもあります。具体的には北向きの建物や、屋根面積が小さい建物です。

太陽光パネルを導入するメリット

太陽光パネルを導入するメリットの1つは経済面であり、電気代の削減、余った電力の売電による収入が得られることです。防災面でも利点があり、蓄電池と合わせて導入することで、災害時の電力確保ができます（太陽光パネルだけでは発電した電力を貯めておけません）。

化石燃料を利用しないクリーンな再生可能エネルギーであり、CO2排出量の削減に貢献。また、太陽光パネルを屋根に設置することで、断熱効果が生まれ、夏の暑さの軽減も期待できます。

導入するデメリット

太陽光パネルは、天候によって発電量が不安定になることも。日射量が不足すると、十分な発電ができません。

また、太陽光パネルの設置には初期費用がかかり、ランニングコストも発生します。このデメリット解消のため、東京都では補助制度を進めています。

義務化の背景にある「脱炭素社会」への動きとは

温室効果ガスがもたらす気候変動リスク

CO2やメタンといった温室効果ガスは、地球の平均気温の上昇をもたらします。これにより、異常気象の頻度や激しさの増加、食料不足、健康リスクの増大といったさまざまな負の影響との関連性が指摘されています。

今後も地球で安心して暮らすには、気温の上昇を食い止めることが必要不可欠です。

カーボンハーフ実現

気候変動のリスクが深刻化しており、世界では2050年にCO2排出を実質ゼロにするゴールを設定しました。東京都はこれを受けて、2030年までに温室効果ガスの排出量を50％削減する、カーボンハーフを目指しています。

業務・家庭・運輸など、部門別のCO2排出量やエネルギー消費量削減に関する新たな目標水準を設定しました。

初期費用はいくら？ 設置コストとランニングコスト

太陽光パネルの設置費用や維持費用について見ていきましょう。

設置コスト

家庭用として一般的な3～5kWの太陽光発電を始めるには、以下のような費用が必要です。

ソーラーパネル：40万円～70万円

パワーコンディショナー：15万円～25万円

架台：8万～14万円

工事費用：25万～32万円

ソーラーパネルのほかにも、家庭内で使える電気に交換するためのパワーコンディショナー、ソーラーパネルを屋根などに固定するための架台なども必要です。これらを合わせると、合計で60万～110万円の設置コストがかかります。

ランニングコスト

太陽光パネルは設置してそのまま放置しておけるわけではありません。3～5年ごとに定期点検が必要で、5kWの場合は1回あたりおよそ4万円かかります。

パネルの下に鳥が巣をつくるなど、思わぬ出費が発生することも。ハト駆除の場合は3万～10万円程度が相場です。

太陽光パネル設置で得られる補助金制度を最大限に活用

太陽光パネル設置に関して、国や自治体も後押しする補助金事業を展開しています。

東京都の支援制度

東京都では、住宅の新築地や既存住宅の断熱改修を行った場合、あわせて設置する太陽光パネルに対して補助を受けられます。

たとえば4kWの太陽光パネルを新築住宅に設置する場合、設置費用98万円のうち、都の補助が40万円、自己負担は58万円となります。

東京都は、電気代の削減や売電収入によって、自己負担の58万円は6年程度で回収できるとしています。

国の「子育てグリーン住宅支援事業」

国でも省エネ性能向上を支援する「子育てグリーン住宅支援事業」を展開しています。基準を満たした新築住宅を建てる子育て世帯、省エネリフォームを行う世帯は補助金を受け取れます。

ただし、住宅全体の省エネ性能向上が必要であり、太陽光だけでの申請はできません。事業で定められている要件をよく確認しましょう。