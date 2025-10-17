マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
創業150周年のブローバ、人気コレクション「マリンスター」日本限定モデル

OCT. 17, 2025 17:29
Text : 林利明
アメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」は、創業150周年を記念し、人気シリーズ「マリンスター」から日本限定モデルを発表した。発売は11月6日、価格は8万2,500円。黒く染めたマザーオブパールをダイヤル全面に用いた、自動巻き機械式モデルだ。

ブラックマザーオブパールが放つ深い光

「マリンスター」は1970年代に誕生したブローバのスポーツライン。上品なデザインと20気圧防水を両立する人気シリーズだ。今回の日本限定モデルは、黒く着色したマザーオブパールを文字盤の全面に採用し、天然素材ならではの輝きを持たせた。

  • ブローバ マリンスター 日本限定モデル（98A332）

ブラックトーンを基調にしながら、4時位置の赤いスモールセコンドがアクセントとなり、全体に華やかさを添える。7時位置にはオープンハートを配し、てんぷの動きを視覚的に楽しめる設計とした。

多層構造のケースは、ベゼルは6本のビスを備えた堅牢なデザイン。全体のトーンに合わせ、ダークグレーPVD加工を施したパーツを組み込み、視覚的にも引き締まった印象に仕上げている。ラバーストラップの裏面には波型の溝を設け、汗を逃がしやすい構造とした。防水性能も20気圧と高く、高い通気性と快適な装着性と合わせて、日常からアウトドアシーンまで幅広く対応する。

ブローバ150周年を飾る限定仕様

ブローバは1875年にジョセフ・ブローバがニューヨークで創業し、2025年に150周年を迎えた。同社は1960年に世界初の音叉式腕時計「アキュトロン」、2016年には曲面のクロノグラフムーブメントを搭載した「カーブ」を発表するなど、革新的なモデルを生み出してきている。今回のマリンスター日本限定モデルは、ブローバの歴史を凝縮したピースとも言えるだろう。

  • モデル名：マリンスター 日本限定モデル
  • 品番：98A332
  • ケース素材：ステンレススチール（ダークグレーPVD）
  • ケースサイズ：径45mm／厚さ13.45mm
  • ストラップ：ラバーストラップ（裏面に波型溝入り）
  • 防水性能：20気圧防水
  • ムーブメント：自動巻き
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

