ゼニス、独自の重力制御を持つ「エル・プリメロ」ムーブメントを搭載した創業160周年記念の「デファイ ゼロ G」

OCT. 16, 2025 15:46
Text : 林利明
Contents

重力を制御する「ゼロ G」ムーブメントの新境地

ゼニスが開発した独自機構の「ゼロ G」ムーブメントは、脱進機をジンバル構造で支えることによって、姿勢に関わらずテンプが常に水平を保つ構造を実現した。2008年の初代発表以来、この重力制御技術はブランドを象徴するコンプリケーション（複雑機構）として進化を重ねてきている。

機械式時計（ムーブメント）において、重力の影響をキャンセルするコンプリケーションとしては「トゥールビヨン」が有名だ。だが、ゼニスの「ゼロ G」は、いわゆる「トゥールビヨン」ではない。

  • ディープクリアブルー

    ディープクリアブルー

  • トランスペアレント

    トランスペアレント

今回、ゼニスは創業160周年を記念して、サファイア素材を全面に採用した新作「デファイ ゼロ G サファイア」を発表した。ディープクリアブルーとトランスペアレントの2モデルを用意し、それぞれ世界限定10本。価格は2,838万円。

「デファイ ゼロ G サファイア」は、重力制御のメカニズムをフルサファイア構造のケース内に収めるという新たな試みだ。ミドルケース、ベゼル、ケースバックのすべてを単一のサファイアブロックから切削・研磨しており、機構全体を可視化しながら高い耐傷性と軽量性を両立させている。

光と透明感を生かしたサファイア構造

サファイア素材は、硬度モース9というダイヤモンドに次ぐ硬質を持ち、切削や研磨の精度がとても難しい。ゼニスはこの難題に取り組み、サファイア素材の高い透明度を生かしてムーブメントの浮遊感を強調するため、各部のポリッシュ角度や表面反射を精密に制御している。

内部の機械式ムーブメントはスケルトン仕上げの「エル・プリメロ 8812S」だ。毎時36,000振動（5Hz）の高振動仕様に、50時間のパワーリザーブを備える。6時位置のグラビティコントロールモジュールは、時計の姿勢に合わせて常に水平を保つよう自動的に回転する。この複雑機構を、サファイア越しに360度から眺められる構成となっている。

  • 「エル・プリメロ 8812S」ムーブメントに備わる重力制御モジュール

「デファイ ゼロ G サファイア」は、サファイア素材に対する高い加工技術と、重力を可視化する発想が融合したモデルだ。機構の正確さを追求するだけでなく、構造そのものを魅せている点にも惹かれる。ゼニスが掲げる「TIME TO REACH YOUR STAR（自らの星をつかむ時）」というブランドスローガンを体現するコレクションとして、創業160周年の節目にふさわしい内容といえるだろう。

ディープクリアブルー サファイアモデル（世界限定10本）

ディープクリアブルーモデルは、夜空を想起させる深いブルーを基調に、星々を思わせるパイライトを散りばめたデザイン。ムーブメントのメタリックトーンとブルーサファイアの透過光が重なり、奥行きのある陰影を生み出している。ストラップにはブルーアリゲーターレザーを用い、裏面にラバーライニングを施して耐久性を高めた。

  • ケース素材：サファイア（ミドル・ベゼル・ケースバック）
  • ケース径：46mm
  • 風防：両面無反射コーティング サファイアクリスタル
  • 文字盤：オープンワーク／ラピスラズリ風ブルー構成
  • 防水性能：3気圧
  • ストラップ：ブルーアリゲーターレザー＋ラバーライニング
  • ムーブメント：手巻き機械式「エル・プリメロ 8812S」
  • 振動数：毎時36,000振動（5Hz）
  • パワーリザーブ：約50時間

トランスペアレント サファイアモデル（世界限定10本）

一方のトランスペアレントモデルは、ムーブメントの構造美を純粋に引き立てる完全透明の仕様。サファイアブロックを用いた全面クリア構造は、重力制御モジュールや歯車の動作を様々な角度から観察できる。ストラップはクリアトーンのレザーとラバーを組み合わせ、装着時も軽やかな印象を与える仕上げとした。

  • ケース素材：フルサファイア（透明構造）
  • ケース径：46mm
  • 風防：両面無反射コーティング サファイアクリスタル
  • 文字盤：スケルトン（透明構造）
  • 防水性能：3気圧
  • ストラップ：クリアレザー×ラバーコンビ
  • ムーブメント：手巻き機械式「エル・プリメロ 8812S」
  • 振動数：毎時36,000振動（5Hz）
  • パワーリザーブ：約50時間
