マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ガソリンの暫定税率廃止で暮らしはどう変わる? 得をするのはどんな人?

OCT. 15, 2025 11:30
Text : 安藤真一郎
Share
Contents
目次を開く
Tags

2025年7月の参議院選挙や自民党の総裁選で、ガソリンの暫定税率が話題となりました。もし暫定税率が廃止になると、家計にどのくらいのプラスの影響が出るのでしょうか。この記事ではガソリン暫定税率の意味、廃止になった場合のシミュレーション結果を解説します。

  • ガソリンスタンド

    ガソリン暫定税率の廃止で何が変わる?

ガソリンの暫定税率とは?

まずは、そもそもガソリンの暫定税率とは何なのかを解説します。

ガソリン税とは

ガソリン税には2つあり、揮発油税(1キロリットルあたり2万4,300円)、地方揮発油税(1キロリットルあたり4,400円)で構成されています。

これらのガソリン税は、道路整備の財源に使用される目的で設定されました。

暫定税率とは、本来の税率に上乗せされている分のこと

ガソリン税には本則税率がありますが、さらに上乗せされた臨時の税金があります。それがガソリンの暫定税率であり、1974年に道路財源の不足を理由に設けられました。

本則税率は1リットルあたり28.7円、暫定税率は25.1円で、現在のガソリン税は1リットルあたり合計53.8円です。あくまで一時的な税率であったはずですが、暫定税率は50年を経過しても依然として徴収され続けています。

暫定税率の廃止が求められている理由

暫定税率廃止の機運が高まっているのは、主に3つの要因からです。

1つ目はガソリン価格の高騰で、世界的な原油価格の上昇や円安が続いたことから、ガソリン代が高止まりしています。

高い税金も加わり、家計や物流への負担がさらに大きくなります。特に地方は車社会であり、影響は深刻です。

2つ目の理由は、「暫定」といわれながら、実質的に恒久化してしまっていることです。50年以上も延長されているため、いつまで続くのか不満を感じる人が多くいます。

3つ目の理由は、二重課税のような構造になっていること。ガソリン税には消費税がさらにかかるため、「税金に税金がかかる」構造であり、二重課税で不公平という批判があります。

暫定税率が廃止された場合のシミュレーション

暫定税率がもし廃止になったら、どの程度の節約になるのかを計算してみました。都市部に住んでいる方の場合と、地方に住んでいる方の場合に分けています。

  • ガソリンスタンド

    毎月のガソリン代、どのくらい下がる?

都市部在住の場合

都市部で車をときどき使うケースを想定し、以下の条件でシミュレーションをしてみました。

  • 月間走行距離：250km

  • 平均燃費：23.9km/L

  • 基準ガソリン小売価格：167円/L

  • 廃止対象税額：25.1円/L

この場合、1カ月あたり約263円がお得になり、年間で見ると約3,156円の節約効果となります。都市部で車を時々使う程度の方には、暫定税率廃止のインパクトはそれほど大きくないといえます。

地方在住の場合

車社会である地方で、毎日車を使う場合を想定し、以下の条件でシミュレーションをしました。

  • 月間走行距離：1,000km

  • 平均燃費：23.9km/L

  • 基準ガソリン小売価格：167円/L

  • 廃止対象税額：25.1円/L

こちらのケースでは、1カ月あたり約1,046円、年間では約1万2,552円の節約効果が生まれます。地方で毎日車を利用する方にとっては、年間1万円を超える節約となり、都市部利用者の約4倍の恩恵を受ける計算です。

地方では、燃料費は家計支出で少なくない割合を占めるため、この節約は実質的な所得増加として機能し、家計の維持に貢献します。この減税措置は、ガソリン価格高騰に悩む地方に対する明確な経済的支援策となり、地方の消費マインド改善、さらには地域経済への刺激策として機能する可能性もあります。

さらに、仮に燃費が15km/Lの低効率の車両を想定した場合、月間節約額は約1,673円に上昇します。低燃費車への買い替えが進んでいない地方の低所得層ほど、この税率廃止の恩恵を大きく受ける可能性があり、地域間の経済格差是正に寄与する側面もあるといえます。

今後の注目ポイント

ガソリン暫定税率廃止が実現するかどうか今後が注目されますが、まずは、年末に発表される税制改正大綱(年末)がひとつの鍵になります。これは、翌年以降の国の税制の方針をまとめたものであり、暫定税率をどう扱うかに関しても、この資料により方向性が明らかになるためです。

また、世論やメディアの反応も引き続き重要です。国民がどれだけこの議論に関心を持ち続け、声を上げるかも、政策実現の後押しになるでしょう。

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

この著者の記事一覧はこちら
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    新型「プレリュード」は屋根に秘密あり! ホンダが使った昔ながらの技術とは?
    ( Car )
    OCT. 07, 2025

  • 2

    Large
    トヨタ「セリカ」の向こうを張った人気モデル! このクルマの名前は?
    ( Car )
    OCT. 13, 2025

  • 3

    Large
    ホンダ「N-ONE e:」の「ディスプレイなし」グレードは売れている? 販売状況を聞く
    ( Car )
    OCT. 10, 2025

  • 4

    Large
    スズキの軽EVはスタイリッシュ? 最新のコンセプトモデルから感じる高級感
    ( Car )
    OCT. 08, 2025

  • 5

    Large
    ホンダの新型「プレリュード」は「無限」で武装するとどうなるのか
    ( Car )
    OCT. 05, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking