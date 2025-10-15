アルファドライブ麻生社長が『新規事業の経営論』発売、売上100億円達成するために必須の仕掛けとは

AlphaDrive(アルファドライブ)の代表取締役社長 兼 CEO・麻生要一氏の新刊『新規事業の経営論 100億超の事業をつくる18のシステム』(東洋経済新報社)が10月29日に発売される。

前書『新規事業の実践論』で「生み出す」プロセスを体系化した麻生氏が、今回はその先である“経営インパクトをどう実現するか"というテーマについて論じている。同書の発売に先駆け、10月8日に東銀座・マイナビPLACEでメディア限定の特別懇話会が開催され、麻生氏が執筆の背景と本書の要点を語った。

AlphaDrive(アルファドライブ)代表取締役社長 兼 CEOの麻生要一氏

20年の実践知とアルファドライブのデータに基づく「究極の仮説」を紹介

麻生氏の前著『新規事業の実践論』(2019年発行)は、「サラリーマンでも新規事業は作れる」という主張を、顧客起点と現場重視の手法で体系化したものだ。発売から6年で10刷・5万部を超え、多くの企業の方に読み継がれてきた。

アルファドライブは創業7年で260社の大企業を支援し、これまでに2万3800件の新規事業プロジェクトを創出。その中で250を超える事業が立ち上がり、成長段階にあるという。

その一方で、新規事業が作れるようになってきたがゆえに、最近では「新規事業はできたが、結局それって何になるのか」「立ち上がっても大きくならない、続かない、意味がない」といった声が上がるようになったという。

麻生氏は、「新規事業は、日本経済、そして企業にとって未来を作る最も重要な手段だと思っています」と述べた上で、「それでも新規事業が経営インパクトを生み出すという段階までには至っていないのが2025年現在の現実です」と悔しさをにじませた。

前作が「すべてのサラリーマンを社内起業家として覚醒させるための本」だったのに対して、今作は「企業が生み出した新規事業で経営インパクトを生むための経営理論を解説したものだ。

「この経営理論は、実証済みの理論ではなく、20年の実践知とアルファドライブのデータに基づく現時点での『究極の仮説』です」と麻生氏は語った。

新規事業における「100億円の壁」と現実的な目線

続いて、麻生氏は新刊の内容を重要なポイントに絞って説明した。冒頭で語られたのが、新規事業の目標としてよく掲げられる“100億"という数字だ。

多くの企業で新規事業の目標として掲げられる数字だが、麻生氏は、100億はおろか10億を売り上げるのも簡単ではなく、ベンチャー的なアプローチで単体がこの目標を達成するのは極めて困難だという。

これを裏付ける例として、日本の新規事業として優秀な新規実業家・起業家が立ち上げた会社がグロース市場に上場した企業群の平均は、創業10年で売上約30億円であることを紹介した。

麻生氏は、「10億円まではベンチャーのやり方で伸ばせるが、100億円を目指すにはまったく別の仕掛けが要る」と強調。経営の期待値と現実のギャップを明確化し、実際に達成できる水準を正しく認識することが重要だと語った。

新規事業立ち上げ期以降に潜む「見落とされがちな落とし穴」

麻生氏は、新規事業が立ち上がってから経営インパクトを生むまでの流れを、MVP(仮説検証)期、SEED(立ち上げ)期、ALPHA(成長)期、BETA(拡大)期、EXIT(経営インパクト)期の5段階のステージに整理している。

新規事業の成長を5ステージに整理した表

多くの企業ではMVP期の支援が手厚い一方で、MVP期とSEED期の間に設定される最終審査会(事業化審査会)を境にサポートが途絶え、事業が伸び悩む構造が生まれているという。麻生氏は、「事業化後に直面する課題は、それまでと比較にならないほど多様で複雑」と語る。

例えばSEED期では、商用サービスを作りきれずリリースできない事例が多い。理由は、多くの企業が既存事業の開発体制で対応しようとするためだ。実証実験と商用開発の間には大きなギャップがあり、必要とされる開発スキルもまったく異なる。

新規事業では、作りながら変えていくアジャイル型開発が不可欠だが、それに対応できず、結果として予算を確保してもサービスが完成せず撤退に至るケースが少なくない。

続くALPHA期では、急拡大した顧客数に組織体制が追いつかずに停滞することがあるという。特に大企業では、人事異動の頻度や制度の制約が足かせになるケースが多い。

5ステージごとの課題と支援策を整理した図

麻生氏は、こうした課題が各ステージに存在し、それぞれに乗り越えるための仕組みが必要だと説明した。

「アクセラレーション実働体制構築支援」が必要

こうした課題に対し、麻生氏が提唱するのが「アクセラレーション実働体制構築支援」だ。事業化が決定した時点で、即座に動ける人材と体制を事前に整えておくことが鍵になるという。

その考え方のポイントは3つある。プロダクトを“外注で買う"のではなく、外部人材を含めたチームで“共に作る"という体制を組むこと。事業化が決まってから人材を探し始めるのではなく、あらかじめ体制を構築し、すぐに動ける状態をつくること。非正社員や業務委託であっても内部メンバー同様に動けるよう、アカウントやセキュリティなどの環境を整えることだ。

さらに麻生氏は、これを支える「4つの鉄則」を示した。職種別のタレントプールを整備しておくこと。社内新規事業に特有の仕事ノウハウを社内ケイパビリティとして蓄積すること。ボトルネックになりやすい社内プロセスは特例運用にすること。

そして、社内で担えない領域については外部の『箱』、すなわちアルファドライブのような専門組織を活用して補完することだ。

最後に麻生氏が強調したのは、「エコシステム経営の生態系を企業の中に取り込むこと」だ。シリコンバレーのように、起業家を周囲が支援し、その支援によって全体が成長するエコシステムを、一社一社の内部に構築するという発想である。

本書では、新規事業経営を構成する18の要素を定義し、それらが“エコシステムとしてどうつながっているか"を示している。

新規事業が、経営の仕組みとして根づくには何が必要なのか。その問いに対する答えが、麻生氏の新刊『新規事業の経営論』に込められている。麻生氏は「この考え方を多くの企業に届けたい」とまとめた。