ドイツの精密と夜景の美。ノモス「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」に限定モデル「ナイトナビゲーション」

夜の都市を映した「ナイトナビゲーション・シリーズ」

ドイツ・グラスヒュッテの高級時計ブランド「NOMOS GLASHÜTTE（ノモス グラスヒュッテ）」が、人気モデル「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」の新シリーズとして夜の都市をテーマにした「ナイトナビゲーション」を発表した。カラーリングの異なる3モデルを用意し、各色とも世界限定175本となる。発売は2025年11月予定、価格は77万2,200円。

クラブ スポーツ ネオマティック ワールドタイム リミテッド ナイト ナビゲーション（左から、トレース、グリッド、ヴェクター）

今回の新作は、2025年春の「Watches and Wonders」で発表されたワールドタイマーをベースにした限定コレクション。従来のシルバーやダークブルーのレギュラーモデルに対し、今回は“ナイトシティ”という情景をモチーフにデザインした。ノモスが得意とするミニマルデザインに、光と影のコントラストを加え、現代的で洗練された印象だ。ミニマルでありながら存在感を放つカラーリングと、実用的なワールドタイマー機構を両立したナイトナビゲーションは、ブランドの新たなフェーズともいえる。

夜景を思わせるブラック×アクセントカラー

ケースはステンレススチール製で、直径40mm、厚さ9.9mmというスリムな設計を実現。ワールドタイム機構を搭載しながらも、ケースの厚さを1cm未満に抑え、装着性を高めている。10気圧（100m）防水とねじ込み式リュウズを備え、スポーツモデルらしい堅牢性を兼ね備える。

文字盤はサンバースト仕上げのブラックを基調とし、光の角度で表情を変える構造とした。アクセントとして、ターコイズ、オレンジ、オリーブの3色が用意され、それぞれ夜の街のネオンや灯りをイメージしたカラーリングだ。クラブスポーツの持つスポーティさと都会的な印象が融合している。

外周には都市名を示すリングを備え、12時位置のオレンジインジケーターが現在地を示す。サブダイヤルには24時間制のホームタイム表示を搭載し、昼夜判別も可能。海外出張や多拠点生活など、グローバルなライフスタイルにも適している。

ブレスレットは“クラブスポーツ”専用のステンレススチール製で、20mmラグ幅のクイックチェンジ式構造を採用。工具を使わずにストラップ交換できる。

ムーブメントはノモスの自社製となる自動巻き機械式「キャリバー DUW 3202」。厚さ約4.8mmという薄型設計ながら、ワールドタイムと昼夜表示を組み合わせた機能を持っている。パワーリザーブは約42時間。