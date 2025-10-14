7-9月期GDPはマイナス予測か、冬のボーナス減の可能性も

2025年7-9月期の実質GDPが、マイナス成長に転じる可能性が指摘されています。その場合、会社員の給与やボーナスにはどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。景気の見通しに不安を感じる方々に、今からできる対策を提案します。

7-9月期のGDPがマイナス成長となる予測が出ている

日本経済研究センターは、9月16日に民間エコノミストの経済見通し「ESPフォーキャスト調査」を発表。専門家37名への聞き取りによると、2025年7～9月期の実質GDP成長率(前期比年率)はマイナス1.11%の予測となりました(※現時点での予測であり、正式な数値は今後発表されます)。

専門家の回答

7～9月期の成長率については、回答者37名中、28名がマイナス成長、7名がプラス成長、2名がゼロ成長です。輸出の予測平均が、前期比1.15%減少になるとの見通しが出ました。

マイナス成長の要因

マイナス成長の要因は2点で、まず1つ目は内需の弱さです。民間の最終消費支出や設備投資が伸び悩み、内需が弱くなっている状態です。

2つ目は外需の減少で、アメリカとの関税交渉が長引き、関税の変更前の直前の駆け込み需要が弱くなったことが影響しています。アメリカの関税政策の影響で、輸出がGDPを押し下げると予測されています。

今後の見通し

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、外需のGDPへの寄与度がマイナスに転じる可能性が高いと予測。個人消費の回復ペースは鈍く、住宅投資が急減する可能性も予測されています。

2025年トータルのGDP成長率は+0.6%～0.7%と予測されていますが、関税の影響が遅れて現れてくるリスクもあり、先行きは楽観できない状況です。

給与やボーナスに与える影響は?

2025年7-9月期に日本のGDPがマイナス成長(景気後退)に陥った場合、その影響は企業の業績悪化を通じて、雇用者の給与やボーナスにマイナスに作用すると考えられます。

2025年冬のボーナスへの影響

もっとも直接的に影響が出やすいのはボーナス(賞与)です。企業の業績や個人の評価をもとに算定されますが、業績悪化により支給率や支給月数の引き下げが行われる可能性があります。

もともと業績の思わしくない企業の場合、さらに大幅な賞与のカット、最悪の場合は不支給の決定もありえます。

給与への影響

毎月の給与は、ボーナスほど急激な変動はしませんが、景気後退が続くと徐々に影響が現れます。もし来年の定期昇給の抑制や停止、残業規制の強化などが実施されると、手取り額の目減りにつながります。

実質賃金への影響

日本は依然として物価上昇(インフレ)が続いています。この状況で名目上の給与が増えないあるいは減少をすると、実質賃金が目減りすることとなり、購買力が低下します。

給与やボーナスの減少で消費者の財布のひもがさらに固くなると、企業の売り上げを圧迫する悪循環に陥る懸念も出てきます。

GDPマイナス成長に備えるには?

給与やボーナスへの影響は、企業や業界ごとの業績にも大きく左右されますので、マイナス成長の影響が軽微の企業もあります。その上で、個人が備えられる方法を解説します。

収入源の多様化

勤めている企業が副業を解禁している場合、収入源の多様化を進めましょう。ITスキルや資格を取得し、副業の幅を広げることで、本業での収入減少を補えます。

スキルや経験を積み重ねることで、独立・開業の道が開ける場合もあります。

支出の見直し

家賃・通信費・保険といった固定費を見直しましょう。家計を可視化できるアプリを活用し、無駄な支出を把握することも有効です。

投資においては、リスク資産の比率を見直すのも1つの手です。