水原希子監修の“泊まれる古民家”が茨城に誕生、Airbnbの「Akiya Design Project」内装を公開

OCT. 14, 2025 11:30
Text : 橋本 岬
Airbnbは10月7日より、水原希子さんとローラさんがクリエイティブ監修を手がけた「Akiya Design Project」の予約受付を開始した。

このプロジェクトは、日本各地にある古民家を再生し、新たな宿泊体験を提案するもので、第1弾として茨城県古河市と京都府亀岡市の2拠点が公開された。宿泊は10月9日から可能となる。

茨城県古河市の古民家を水原希子さんが、京都府亀岡市の家屋はローラさんが監修

「Akiya Design Project」は、古民家を単なる宿泊施設ではなく「文化継承と地域活性の拠点」として再生するAirbnbの新たな試みだ。全国古民家再生協会と連携し、空き家問題の解決や地域活性化、日本文化の継承を目指している。

茨城県古河市の一棟貸し古民家のクリエイティブを手がけたのは女優の水原希子さん。自然光を生かした柔らかな空間づくりになっている。

一方、京都府亀岡市の家屋はモデルのローラさんが監修した。明治から平成にかけて四世代にわたり受け継がれてきた建物で、ローラさんは日本家屋の世界観になじむ美術品やアンティークアイテムを取り入れている。いずれも“リフォーム”ではなく、“スタイリング”によって新たな価値を生み出している点がこのプロジェクトの特徴だ。

サスティナブルな視点を取り入れた水原希子さんの感性が光るインテリア

今回取材したのは、水原さんが手がけた古河市にある古民家。約10ヘクタールにも及ぶ広大な敷地に立つまさに昔ながらの古民家で、150年以上、17代にわたって受け継がれてきた歴史ある建物だ。

水原さんは「滞在そのものを楽しむ」をテーマに、屋外のキャノピーやライブラリラウンジなど、内と外がゆるやかにつながる体験空間をデザインした。さらに書籍やレコード、テキスタイル、焼き物アートなど、どの部屋にも水原さんの感性が感じられるインテリアが置かれている。

さらに、東日本大震災の復興を機に公共工房として誕生した「石巻工房」のアップサイクル家具や自然素材の照明といったサステナブルな視点も大切に取り入れたという。

また、デニム調のソファやモダンなライトを取り入れて、和室ながらやわらかな現代のエッセンスを加えており、夜を穏やかに過ごせる空間に仕上げた。

設備にはキッチンや浴室、食器類が一通りそろっているため、自炊も可能。雨戸や火鉢など、古民家ならではの味わいもそのまま残されている。

「Akiya Design Project」予約情報

いずれのリスティング(物件)も、10月7日より予約リクエストの受付を開始し、11月30日まで宿泊が可能。各ゲストの最大宿泊日数は3泊まで。リスティングまでの交通費および滞在期間中の飲食費はゲストの自己負担。

・茨城県古河市のリスティング：1人1泊1万7,640円。2名から最大8名まで宿泊可能(価格は諸費用込み)。
・京都府亀岡市のリスティング：1人1泊1万7,640円。最大6名まで宿泊可能(価格は諸費用込み)。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

