脳神経外科医が勧める、疲労回復につながる『呼吸法』

OCT. 14, 2025 08:00
寝ても疲れが取れない。その理由は、あなたが「疲れの正体」を知らないからです。例えば脳の疲れ。脳は体が休息している間も、寝ている間も、ずっと働いている――つまり、1秒たりとも休むことがないのです。

「朝からダルい、重い」のループを解消するためには「休息する技術」を身につけることが必要です。

本記事では、『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』(菅原道仁/アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『即効で自律神経を整える「1:2深呼吸」』。

即効で自律神経を整える「1:2深呼吸」

自律神経に関して、原則的に自分の意思ではコントロールできませんが、「原則的に」は裏を返すと、例外があることを意味します。

その例外にあたるのが、呼吸です。自律神経は、私たちの意思とは無関係に、さまざまな生命活動をコントロールしていますが、ただひとつ呼吸だけは、自らの意思でコントロールすることができます。呼吸は、場所も時間も問わず、誰もが手軽に実践できる、最も優れた自律神経の回復法なのです。

自律神経の暴走は脳疲労に直結します。多忙な現代人は交感神経が優位になりがちなので、副交感神経が活発になる必要性をとにかく求められます。ここで存在感を放つのが、副交感神経を優位にしてくれる深呼吸です。

深呼吸をすると気持ちが落ち着くことは、どなたも経験的に実感があるでしょう。

深呼吸には自律神経を整える効果があるので、ゆくゆくはそれが、疲労回復へとつながっていきます。

とくにおすすめしたいのは、即効性抜群の「1:2深呼吸」です。ただ息を深く吸って吐くのではなく、時間も意識しながら呼吸することによって、より大きな効果を得ることができます。「1:2深呼吸」のやり方は次のとおりです。

(1)鼻から3秒かけて息を吸う

息を吸う際は鼻呼吸が基本です。鼻呼吸に慣れていない人は、時間を2秒にしても構いません。

(2)口から6秒かけて息を吐く

息を吐く際は口呼吸に切り替えます。吸う時間が2秒だった場合は、4秒かけて吐いてください。

この(1)～(2)の一連の動作を4～5回繰り返しましょう。その際、腹式呼吸を意識することを忘れないようにしてください。

『働きすぎで休むのが下手な人のための 休息する技術』(菅原道仁/アスコム)

本書では、「なぜ人は休息しないといけないのか?」というシンプルな問いから「疲れ」のメカニズムについて説明していきます。現代人特有の疲れの正体をしっかり把握し、「脳の回復習慣７選（エビデンスあり）」「疲れのタイプ診断」「３つのタイプ別回復法」これらを使って「自分に合った回復法を選んで実践できる」のが本書の特徴です。脳のしくみと休息について25年にわたり向き合い、延べ50万人以上の患者を診てきた脳神経外科の医師が、あなたの「疲れの正体」と、それを上手に解消するための方法をまとめました。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

