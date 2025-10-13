大阪・関西万博が閉幕へ、夢洲駅・大阪ベイエリアの開発計画と投資価値の行方

10月13日をもって、大阪・関西万博が閉幕します。会場地となった夢洲は万博後もIRを核とした開発計画が組まれており、将来的なポテンシャルを秘めたエリアと言えるでしょう。今後の開発計画や周辺エリアの投資価値について解説します。

年間2000万人を見込む「IR」がもたらす経済効果

夢洲で2029年に、統合型リゾートIR施設が開業する予定です。IR=カジノというイメージが大きいですが、それ以外にもさまざまな機能を持っています。

統合型IRリゾートとは

IRはIntegrated Resortで、以下のような施設が一体となった宿泊施設です。

カジノを含む宿泊施設

商業施設

劇場

国際会議場

観光だけでなく、ビジネス拠点としての機能を持つのが特徴です。世界ではシンガポールのマリーナベイ・サンズが成功事例として知られ、地域経済の活性化や雇用の創出などの効果が生まれました。

カジノは依存症などの懸念がありますが、世界では観光収益として重要視されています。また、カジノ収益の一部は、公共事業にも活用される計画です。

万博大屋根リングから見渡す大阪IRの工事現場

夢洲IRの経済効果

夢洲にIRが開業されると、年間で2000万人の来客により、1.1兆円の経済効果が生まれると試算されています。雇用創出も最大9万人と見込まれ、観光・交通・飲食などさまざまな業種の活性化につながるでしょう。

社会的な課題への対応も必要

一方で、交通量の増加や地価・住宅価格の上昇など、住民の生活環境への影響も懸念されています。治安や依存症対策も含め、地域住民と丁寧にコミュニケーションを取りながら、これら社会的な課題への取り組みも必須です。

IR以外にもある、夢洲駅周辺の開発計画

夢洲では統合型IRリゾートだけでなく、タワービルの建設、JR路線の延伸の計画が組まれています。

夢洲駅タワービル建設計画

夢洲駅タワービルは、夢洲駅の隣接地に建設が予定されている、地上55階建ての超高層ビルです。商業施設やエンターテイメント関連の施設、オフィス、ホテル、展望台などを備え、多くの集客が見込まれています。

2024年に開業予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で、規模や時期は再検討されることになっています。

JRゆめ咲線延伸構想

大阪府と大阪市では、いくつかの路線の延伸計画が検討されています。その中で有力とされている候補の1つが、JR桜島線です。

JR桜島線(JRゆめ咲線)の桜島～夢洲間を結ぶ延伸計画で、40年以内の黒字転換が見込まれており、費用・収支の面で有利とされています。

桜島線の延伸により、大阪・市の大阪と夢洲が直結することになり、夢洲へのアクセスが向上し、地下鉄中央線の混雑緩和にもつながると試算されています。

現在の夢洲の地価と将来の予測は?

ここからは、夢洲周辺の現在の地価がどうなっているか、将来はどうなると予測されるかを解説します。

現在の夢洲の地価は上昇中

2025年の夢洲の土地価格の相場は、坪単価83万円、1㎡あたり25.1万円です。相場は前年と比較して、22.1%＋であり、大きく上昇しています。

全体としては上昇していますが、他のエリアと同様、やはり駅からの距離が遠くなると大きく価格が下がる傾向です。徒歩10分を越えると、価格が20%以上減少しています。

万博後も地価上昇が続く可能性が高い

夢洲には統合型IRリゾートやタワービル、JR路線の延伸といった開発計画が複数あります。また、夢洲以外でも、大阪市中心部の「うめきたプロジェクト」、中ノ島地区のタワーマンション、中央区での「なにわ筋線」の開通といった、さまざまな開発計画が目白押しです。

大阪の再開発が進むことで、観光だけでなくビジネス拠点としての機能も増し、ますます人を集める地域になると考えられます。夢洲も含め、今後も大阪府の地価は上昇を続けるでしょう。