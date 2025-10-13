マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
疲れている日、「シャワーだけ」「湯舟にゆっくりつかる」はどっちが正解?

OCT. 13, 2025 17:30
疲労医学の専門医である医学博士の梶本修身氏が、日本人ならではの疲れの原因に着目。「医学的かつ科学的に正しい、真の疲労回復」をテーマに、疲労困憊している人でもすぐに取り組める「正しい休み方と回復メソッド」を多数紹介している『疲労専門医が伝えたい　お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『疲れている日の入浴は｢シャワーだけ｣が正解』。

疲れている日の入浴は｢シャワーだけ｣が正解

｢血流アップ｣というと、まず入浴を思い浮かべる人も多いでしょう。たしかに、お風呂に入ると一時的に血行はよくなります。しかし入浴は、いってみれば"対症療法"のようなもの。根本から血流をよくしてくれるわけではありません。

また、疲れを感じた日はゆっくり湯船につかろうと考えるのも、間違った疲労回復法の"あるある"。体をあまり動かさなかった日などは、湯船に入って血行をよくしなければ......と感じますよね。しかし湯船につかると、体温調節を担う自律神経は余計に疲れてしまうだけなのです。

とくに、熱いお湯に全身をつかるような入浴法は要注意。刺激が強くて交感神経が優位になり、自律神経は｢脳がオーバーヒートしないようにしなければ!｣と汗をかかせて、体温を下げるためにフル稼働することになるからです。

熱めのお湯にじっくりつかってたっぷりと汗をかき、お風呂上がりに冷えたビールを飲むと一日の疲れがすべてリセットされる......。これはまさに、｢疲労感｣だけが取れているのであって、｢疲労｣はまったく軽減していません。むしろ脳の温度を安定に保つ役目を担う自律神経の疲労は、増していることでしょう。

つまり、身体的にしろ精神的にしろ、どっと疲れを感じている日は、シャワーだけですませる"カラスの行水"がベスト。入浴はさっと終わらせて早く眠りにつくほうが、よほど疲労は回復できます。

基本的に、｢湯船につかったほうがいい場合｣というのは｢その日、活動の少ない一日を過ごして元気なとき｣と覚えておきましょう。

しかし、もちろん湯船につかることにメリットがないわけではありません。

お湯の水圧と浮力が加わることによって、脚に溜まった血液や体液が心臓に戻りやすくなるため、脚のむくみをとることができます。

疲れていないことが前提ではありますが、一日中デスクからほとんど動かない人や、立ち仕事が多い接客業の人などが、むくみをとるために入浴するというのは非常に効果的です。

『疲労専門医が伝えたい　お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)

自律神経がクタクタに疲労しきった現代人には「体」よりも「脳」、とりわけ自律神経をいたわることが大切です。本書でご紹介する「脳ファースト」なメソッドを実践することで、心身ともに健康的になるのはもちろん、「仕事の効率が上がる」「時間の使い方が上手になって人生がより豊かになる」「副業に取り組んだり、資格の勉強をすることでキャリアアップや年収の増加が期待できる」「アンチエイジングや生活習慣病が予防できる」といった派生的なメリットもたくさん生じ、生活にポジティブな好循環が生まれます。何をやっても慢性的な疲れやだるさが消えない…と悩んでいる方は、ぜひ本書を読んで「脳ファースト」な休み方を実践してみてください。心身が驚くほどラクになり、気づけば「疲れた」「だるい」といった口癖からも解放されているはずです。

