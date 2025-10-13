疲れている日、「シャワーだけ」「湯舟にゆっくりつかる」はどっちが正解?

疲労医学の専門医である医学博士の梶本修身氏が、日本人ならではの疲れの原因に着目。「医学的かつ科学的に正しい、真の疲労回復」をテーマに、疲労困憊している人でもすぐに取り組める「正しい休み方と回復メソッド」を多数紹介している『疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)から一部を抜粋して紹介します。
今回のテーマは『疲れている日の入浴は｢シャワーだけ｣が正解』。
｢血流アップ｣というと、まず入浴を思い浮かべる人も多いでしょう。たしかに、お風呂に入ると一時的に血行はよくなります。しかし入浴は、いってみれば"対症療法"のようなもの。根本から血流をよくしてくれるわけではありません。
また、疲れを感じた日はゆっくり湯船につかろうと考えるのも、間違った疲労回復法の"あるある"。体をあまり動かさなかった日などは、湯船に入って血行をよくしなければ......と感じますよね。しかし湯船につかると、体温調節を担う自律神経は余計に疲れてしまうだけなのです。
とくに、熱いお湯に全身をつかるような入浴法は要注意。刺激が強くて交感神経が優位になり、自律神経は｢脳がオーバーヒートしないようにしなければ!｣と汗をかかせて、体温を下げるためにフル稼働することになるからです。
熱めのお湯にじっくりつかってたっぷりと汗をかき、お風呂上がりに冷えたビールを飲むと一日の疲れがすべてリセットされる......。これはまさに、｢疲労感｣だけが取れているのであって、｢疲労｣はまったく軽減していません。むしろ脳の温度を安定に保つ役目を担う自律神経の疲労は、増していることでしょう。
つまり、身体的にしろ精神的にしろ、どっと疲れを感じている日は、シャワーだけですませる"カラスの行水"がベスト。入浴はさっと終わらせて早く眠りにつくほうが、よほど疲労は回復できます。
基本的に、｢湯船につかったほうがいい場合｣というのは｢その日、活動の少ない一日を過ごして元気なとき｣と覚えておきましょう。
しかし、もちろん湯船につかることにメリットがないわけではありません。
お湯の水圧と浮力が加わることによって、脚に溜まった血液や体液が心臓に戻りやすくなるため、脚のむくみをとることができます。
疲れていないことが前提ではありますが、一日中デスクからほとんど動かない人や、立ち仕事が多い接客業の人などが、むくみをとるために入浴するというのは非常に効果的です。
