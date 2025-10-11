マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
新酒のテイスティングも！サントリー登美の丘ワイナリーで収穫感謝祭

OCT. 11, 2025 10:30
Text : フォルサ
サントリーは11月8日、「サントリー登美の丘ワイナリー収穫感謝祭2025」を、登美の丘ワイナリー(山梨県甲斐市)で開催する。時間は10:00～17:00。入場無料。

  • サントリー登美の丘ワイナリー収穫感謝祭2025

    サントリー登美の丘ワイナリー収穫感謝祭2025

イベントでは、11月3日解禁の新酒をはじめ、これからの季節にぴったりの赤ワインやリリースされたばかりの新商品、受賞ワインなどさまざまなワインをテイスティングできる。

「11/3解禁！今年の新酒を愉しもう！」では、FROM FARM新酒2025のリリースを記念し、つくり手によるトークセッションを実施。テイスティングスターターキット(2,000円)の購入またはオリジナルグラス持参の場合、新酒1杯を無料でサービスする。

  • つくり手によるトークセッションを行う

    つくり手によるトークセッションを行う

「眺望台特別テイスティング～登美の丘の頂上で味わう最高峰のワイン～」は、登美の丘ワイナリーの最も標高の高い眺望台からの絶景と、同ワイナリーのフラッグシップワインを楽しめるイベント。要事前予約。

「つくり手と歩く甲州畑ツアー＆テイスティング」は、登美の丘ワイナリーの甲州畑を、つくり手とともに散策するツアー。要事前予約。

「FROM FARM 登美の丘ワイナリーツアー」は、ぶどう畑を見学した後、2025年に本格稼働した「FROM FARM醸造棟」や熟成庫で、実際の仕込工程の現場を間近で楽しめるツアー。2種のワインのテイスティングもできる。要事前予約。

予約不要で楽しめる「日本ワインの楽しみ方ミニセミナー～食卓を彩るFROM FARMのワイン～」も実施する。

テイスティングコーナーでは、受賞ワインや9月に発売した新商品ワインなどをチケット制で味わえる。

会場には地元有名店やフードトラックが出店し、ワインに合う食事も提供する。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

