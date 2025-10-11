週末の"寝坊"は何時間までOK? 疲労専門医の見解は

疲労医学の専門医である医学博士の梶本修身氏が、日本人ならではの疲れの原因に着目。「医学的かつ科学的に正しい、真の疲労回復」をテーマに、疲労困憊している人でもすぐに取り組める「正しい休み方と回復メソッド」を多数紹介している『疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『休日の寝坊は、平日の起床時間｢プラス2時間｣までに』。

平日に満足できるような睡眠がとれておらず、週末になると泥のように眠り続けてしまう......。これは、疲れている人の定番といえるでしょう。もしかしたら、昼過ぎまで寝てしまうという人もいるかもしれませんね。

人は｢寝だめ｣をすることはできませんが、平日の睡眠不足を週末に補うのは、医学的には正しいこと。脳や自律神経、はたまた全身の細胞までが、疲れ果てて｢もっと寝かせてくれ!｣と訴えているような状態ですから、無視することはできません。

とはいえ、週末の起床時間が平日よりも2時間以上遅くなってしまうと、体内リズムが乱れて｢社会的時差ボケ｣が起こってしまいます。そうなると、月曜の朝に起きられなくなる、憂鬱な｢ブルーマンデー｣に。週明け早々、脳も体もクタクタな状態で、1週間が始まることになります。

理想をいうと、睡眠時間を増やしたいのであれば、就寝時間を前倒しして、週末も普段通りの時刻に起きるのがベストです。しかし、金曜の夜は、多くの人が1週間頑張った気持ちから、身も心も開放的になっています。そんなときに、あえて早寝するという人は、ほぼいないでしょう(笑)。

週末に睡眠時間を増やすのであれば、起床時間は｢いつもの起床時間プラス2時間｣の範囲におさめておくことが大切です。

｢2時間でも足りない!｣というときは、睡眠の｢中間時刻｣に着目しましょう。この時間があまりずれないように意識すると、社会的時差ボケが起こりにくくなります。

たとえば普段、夜12時に寝て朝6時に起きている人であれば、睡眠時間は6時間で、中間時刻は深夜3時となります。

もし夜11時に寝て朝8時に起きれば、中間時刻は深夜3時半。睡眠時間は9時間になりますから、いつもより3時間プラスして眠ることができる上に、中間時刻も30分しかずれません。

就寝時間を少し前倒す必要はありますが、たっぷり眠れて体内時計も乱れない。普段の睡眠が足りていないと感じているときは、そんな〝寝坊"を心がけてください。