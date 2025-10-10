マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
ホンダ「N-ONE e:」の「ディスプレイなし」グレードは売れている? 販売状況を聞く

OCT. 10, 2025 15:47
Text : 原アキラ
ホンダが2025年9月12日に発売した軽乗用BEV(軽自動車の乗用車タイプの電気自動車)の「N-ONE e:」は、どのくらい売れているのか。「ディスプレイなし」のシンプルグレードは何割くらいの売れ行き? 購入者の特徴は? 販売状況についてホンダの国内営業担当に聞いてきた。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    ホンダの軽BEV「N-ONE e:」の販売状況は?

購入者の特徴は?

まずは気になる受注状況だが、こちらは「バッテリーの契約内容に触れるような話」になるので、販売台数を明かすことはできない、とのことだった。販売計画台数を公表していないのと理由は同じだ。

N-ONE e:を購入しているのはどんな人なのか。ホンダによると、最も多いのは50代の男性だという。N-ONE e:のターゲットユーザーは確か、40代～50代の女性(+20代女性)だったはずなので詳しく聞いてみると、実はご主人名義で購入して、実際に運転しているのは奥様、または娘さん、もしくは母娘両方ということらしい。つまり、狙っている層にしっかりと売れているようなのだ。

購入者としては、もともと一戸建てに住んでいで、200ボルトのコンセントをすぐに外に出せる人(BEVの充電環境が整えやすい人)や、これまで他社のBEVに乗っていた人などが多い。EV購入のハードルが比較的低い人が、N-ONE e:の航続距離(295km)に目をつけて来店する、というのが典型的なN-ONE e:の販売状況なのだそうだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    最大出力47kW、最大トルク162Nmを発生する「N-ONE e:」のBEVパワートレイン

人気のグレードは?

N-ONE e:のグレードは、センターディスプレイレスの室内空間や鉄チンホイールなどシンプルさが自慢の「e: G」(269.94万円)と、9インチホンダコネクトディスプレイ(ナビ連動型)や急速充電(外部給電機能付き)、本革巻きステアリングホイール、切削シルバーのアルミホイールなどの装備を誇る「e: L」(319.88万円)の2種類。現時点では「e: G」が3割、「e: L」が7割という販売状況になっている。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    切削シルバーのアルミホイールや急速充電(外部給電機能付き)を装備する「チアフルグリーン」カラーの「e: L」グレード

  • ホンダ「N-ONE e:」

    9インチホンダコネクトディスプレイ(ナビ連動型)や本革巻きステアリングホイールを装備した「e: L」グレードのインテリア

  • ホンダ「N-ONE e:」

    スチールホイール&ハーフホイールキャップを装備する「e: G」グレード

  • ホンダ「N-ONE e:」

    センターディスプレイレスのシンプルな「e: G」グレードのインテリア

人気のカラーは?

5色展開しているボディカラーの中では、訴求色である新色「チアフルグリーン」、「プラチナホワイトパール」、薄い水色の「フィヨルドミストパール」の3色がそれぞれ25％ずつで、トップ3になっているという。

担当者によると、実は訴求色というのは、ぶっ飛んでいたり、落ち着きすぎていたりなどの理由で、あまり売れないことがままあるそうだが、今回の「チアフルグリーン」は「まさかこんなに出るとは思っていなかった」というほど売れているのだとか。「チアフル」という名の通り、乗る人を元気にしたり、励ましたりというイメージのグリーンなので、開発やデザインの担当者がその色に込めた「思い」が顧客に伝わった結果なのでは、というのが営業担当の受け止めだ。

  • ホンダ「N-ONE e:」

    人気色の「プラチナホワイトパール」をまとった「無限」仕様の「N-ONE e:」

  • ホンダ「N-ONE e:」

    センターストライプやテールゲートスポイラーなどの純正アクセサリーを装着した「N-ONE e:」

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

