「5時間以下の睡眠で脳は“酔っぱらう”」、今すぐ帰って寝たくなる睡眠と脳のトリビア

「休むことに勇気がいる」「忙しいときほど寝ている場合じゃない」と思っても、体は休養を求めています。そこで睡眠コンサルタントの友野なお氏の著書『新版 わたしを救う睡眠パーフェクトブック』(大和書房)から、一日を充実して終わらせ、翌朝からまた元気に一日をはじめられるようになった効果的な方法を紹介します。

働く人にとっては睡眠もビジネススキル。

いつでも正しいジャッジメントができて、きちんと成果を上げる人。仕事がテキパキこなせてコミュニケーション能力が高い人 ―そんな、いわゆる｢デキる人｣は、きちんと眠ることを大切にしています。なぜなら、睡眠を犠牲にして無理をしても、効率がよくないことを知っているからです。

集中できずにダラダラと時間をかけた割にあまり進まなかったり、仕上がりに満足できなかったりするよりは、｢今夜はしっかり寝て、明日またがんばろう｣と切り替えたほうが、成果が上がることをわかっているのです。

睡眠を削ると作業効率が下がってしまうことは、科学的にも証明されています。

起床後17時間以上経過すると、課題対応能力が、血中アルコール濃度0.05%の｢酒気帯び運転｣と同じくらいのレベルまで下がってしまうことが報告されているのです。

働く人にとって、1日に17時間以上起きていること自体は珍しいことではありません。

ですが、たとえば、朝6時に起きた人が夜11時まで働いていれば、それはもうお酒を飲んで働いているのに近い状態になってしまいます。仮にほろ酔いで仕事をした場合、思考力や判断力が通常より低下するのは当然のこと。簡単な作業でさえもミスをしてしまう可能性が高いのです。しかも、この状態で帰りに車を運転したら、かなり危険です。

さらに、睡眠時間が5時間に満たないような日が続いていると、脳はチューハイを2～3杯飲んだときと同じようなレベルまで機能が低下するという報告もあります。

いくら睡眠時間を削って働いても、結果的にお酒を飲んで働いているのと同じくらい効率が悪いのであれば、意味がありませんよね。

生産性が下がり思い通りの結果が出せないだけではなく、ミスをした場合は、後日そのリカバリーの時間が新たに必要になったり、イライラして職場の人間関係が悪くなったり、だるさや頭痛といった不調も出はじめ、いいことなし。

まさに百害あって一利なしの睡眠不足は、今夜から改善する必要があるのです。

深い睡眠で｢5つのスキル｣を底上げする。

同じような生活を送っているはずなのに、なぜかいつでも余裕があって、おだやか。それなのに、やるべきことはしっかりやって、仕事もきっちりできている人。あなたのまわりにも、そんな人がいませんか?

周囲に自然に合わせることができるしなやかさと、自分自身の生き方を大切にする強さをあわせ持つような、今どきの素敵な女性たちはみんな、きちんと｢自分をいたわる｣ことでバランスをとっています。心身を休めることこそが、パフォーマンス向上や心の安定につながることを彼女たちはよく知っているからです。

先ほどお話ししたとおり、寝不足で働くことはほろ酔い状態で働くこととほとんど同じという指摘もあるほか、睡眠に不満がある人は、ない人と比べると年収が低いという調査結果まであります。

次から次に押し寄せる仕事の山、周囲からのプレッシャー、競争社会など、過酷な環境下で働くワーキングウーマンは、もはやワーキングアスリートといっても過言ではありません。相当なタフネスが求められるからこそ、正しい睡眠でしっかりとエネルギーを充電し、ダメージはこまめにメンテナンスする必要があるのです。

1日徹夜したレベルですぐに心身を壊してしまうことはありませんが、脳へのダメージはすぐに現れ、翌日の生産性を大きくダウンさせてしまいます。

これまでの多くの研究で、睡眠は、昼間のパフォーマンスレベルを引き上げるうえで大切な、5つの力に影響することがわかっています。働く人にとって必須のスキルでもある、｢睡眠を高めるとアップする5つの力｣について説明していきましょう。

1.集中力

たとえば、4時間睡眠が1週間続くと、1日徹夜したときと同じくらいまで認知機能が落ちてしまうといわれています。この4時間睡眠が2週間続くと丸2日間徹夜したレベルになり、さらに6時間睡眠でも、2週間続いてしまうと丸1日徹夜したときと同じレベルまで脳の働きは低下し、集中力の低下も避けられません。

ビジネスシーンでは、ここいちばんで集中力を発揮したい勝負の日が多くあります。日頃の睡眠レベルを上げることで脳がクリアになり、集中力レベルを上げることにつながるのです。

2.コミュニケーション力

睡眠不足でイライラしていると、つい誰かに八つ当たりしてしまったり、ちょっとした発言にカチンときてしまったりすることがありませんか?

いい睡眠がとれていないと、私たちは情緒不安定になりやすく、協調性や相手への配慮が欠けやすくなってしまいます。気持ちが荒んだまま相手と接すると、言葉はきつくなり、人間関係にもヒビが入りかねません。

コミュニケーションはビジネスシーンのみならず、信頼し合える人間関係を築くうえでの基本。いい眠りから安定したマインドをつくりましょう。

3.判断力

人生は選択の連続。仕事でもプライベートでも、的確な判断力があるか否かで物事の進む方向は大きく変わります。ですが、寝不足の状態では、冷静なジャッジメントができなくなってしまいます。たとえば、夜遅い時間、脳が疲れている状態で通販番組を見たりネットショッピングをしたりすると、いらないものを購入する率が高くなるといわれています。ささいなことから重要なことまで、常にベストな選択ができるよう、十分な睡眠をとりましょう。

4.注意力

｢やろうと思っていたことを忘れることが多くなった｣｢うっかりミスが増えた｣という人は、注意力が低下していることが考えられます。ぐっすり眠っていないと、脳は前日の疲れを引きずったまま十分に機能しきれないため、取り返しのつかない失敗につながるケースもあるのです。小さなミスが大きな事故につながる前に、脳をしっかり休めて回復させるよう、意識的に深い眠りをとりましょう。

5.クリエイティブカ

新しく何かを生み出したり、アイデアを思いついたりするときに必要なのが、クリエイティプカ。適切な睡眠はこのクリエイティブ力を高めることが、科学雑誌『Nature』で報告されています。

｢ひらめき力｣は、いい眠りからの贈り物です。自分のやりたいことができる可能性を広げるためにも、高めていきたいものですよね。

もったいない｢プレゼンティズム｣をやめる

ミスは誰にでも起こり得ることですが、続いてしまうとまわりに迷惑をかけ、評価を落とすことにもなってしまいます。

じつは、｢不眠が与える1人あたりの労働損失は年間で11.3日｣といわれており、つまり、｢ぐっすり眠ることができていない人は、1年に11.3日分もしっかり働くことができていない｣ということになります。

この考え方の基本となるのが、｢アブセンティズム(absenteeism)｣と｢プレゼンティズム(presenteeism)｣というもの。

(注：「absent」は欠席、「present」は出席している状態を表す言葉。)

アブセンティズムとは、健康問題全般による｢休業｣を表す言葉です。パフォーマンス高く働くためには何よりもまずからだが資本ですが、体調不良が続くと遅刻や早退、欠勤が増えてしまいます。あまりに頻繁だと、一緒に働く仲間のモチベーションにも影響を与えます。

ところが、だからといって｢会社を休まなければいい｣というわけでもありません。

アブセンティズムの対義語として、プレゼンティズムという言葉があります。プレゼンティズムとは、出勤しているにもかかわらず、労働者として十分なパフォーマンスができない状態のこと。睡眠が不十分な場合にも、このような状況が起こり得ます。会社には来ているものの、眠気でボーッとしていて作業は進まないわ、ミスをするわでは、仕事になりません。｢休んでくれたほうが、よほどマシ｣なんていわれてしまうはめに。

最近は、アブセンティズムよりプレゼンティズムのほうがクローズアップされています。

なぜなら、人件費もかかり、有給休暇も消費されないプレゼンティズムのほうが、会社にとっては｢ムダなコスト｣であり、リスクにもなるからです。実際にアメリカでは、プレゼンティズムが企業にもたらす損失は、アブセンティズムがもたらす損失や、医療費よりも大きいとの報告もあります。

ムダなコストと時間を一切合切排除するためには、日々の睡眠時間をきちんと確保し、ときにはリフレッシュ休暇をとること。しっかり休んでから仕事に集中するほうが、自分のためにも、まわりの人や会社のためにも、どれだけいいことかわかりますよね。

(ライター：山口佐知子)