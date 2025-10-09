知っているようで知らない、文章のプロが伝授する『主語と述語の扱い方』

生成AI時代だからこそ、自分で文章を書く力が必要になる――この記事では、いま知っておきたい、生成AI時代の文章術について解説した新刊『生成AI時代にこそ学びたい自分で文章を書く技術』(松井謙介／マイナビ出版)から一部を抜粋し、紹介していきます。

今回のテーマは主語と述語について。ねじれ問題が起こらない主語と述語の扱いについて学びましょう。

ねじれ問題が起こらない主語と述語の扱い

文章術の本を読んでいると「主語と述語はセット」「主語はしっかり明示せよ」というような指導を見かけます。確かに「一文単位」で見たら、主語が明記され、述語とセットになっていれば、誤読の可能性は減ります。しかし、日本語は「主語の省略」が許容されている言語。主語がない「文章が不完全な状態」でも成立するので、連続的な文章を読む際は、主語をすべてに加えたときのほうが、むしろ不自然に感じることさえあります。

英語はどうか? 英語は、基本的に主語が必要な言語です。日本語で「天気は?」と聞かれれば、「晴れているよ」と「主語なし」で答えるでしょう。しかし、英語では「How’s the weather?」と聞かれると、「It’s sunny」とIt(主語)で始まる。この事実を受け、「英語は主語マスト!」と叫ぶのは簡単ですが、誰もが知るあの言葉はどうでしょう。「Thank you!」。レストランなどで「Want a drink?」と聞かれたことは?

確かに欧米はローコンテクスト文化。言語で表現されることが重要であり、責任の所在を明確にすべく「主語」がしっかり記載されがちです。その英語でも省略は起こります。そう、これは「頻度・程度」の問題なのです。ご存じの通り日本は場や空気を重視するハイコンテクスト文化であるため、「察する」「忖度する」といった行為が得意。日本語では、関係性の明確な場では、「私」「あなた」など主語を言う必要は、英語以上に低いのです。「察しろよ」なんて、恐ろしい命令文もあります。次の例文は、企業の商品を説明したものです。

例：ローコンテクスト

この新商品は極めて革新的です。本商品はプロレベルの性能を備えつつ、商品の価格は驚くほどリーズブル。この新商品は二週間の無料トライアルも実施中です。

例：ハイコンテクスト

この新商品は極めて革新的です。プロレベルの性能を備えつつ、驚くほどリーズナブル。二週間の無料トライアルも実施中です。

最初の「ローコンテクスト」な文章は、あまりにもくどく、読んでいて辛いですよね。日本語では、どの商品についての話か共有された瞬間に、二度目の主語は省略可能になります(ハイコンテストの例を参照ください)。主語は、高頻度で省略すべき。だからこそ「主語と述語の呼応」を大切にしないといけない。それが今回のメインテーマです。

文章を「主述一対」にすれば「ねじれ」問題は起こらない

まず例文をひとつ。

×松井は、よく文章に関する原稿を執筆しているが、つまらない内容だ。

松井を知る人からすると｢そう! つまらないんだよ!｣と膝を打つことでしょう。でも、文章としてはいかがなものでしょう。主語は言うまでもなく｢松井｣という固有名詞。それに助詞の｢は｣がついている形です。それに対して述語は｢執筆している｣。それも間違いない。では｢つまらない内容だ｣は何か。それは、｢原稿｣が｢つまらない｣ということでしょう。

〇松井は、よく文章術の原稿を書いているが、それは(その原稿は)つまらない内容だ。

すなわち最初のNG文は｢松井は｣→｢つまらない内容だ｣と読め、｢主語との述語のねじれ｣が発生してしまっているのです。

ふたつ目の主語が省略されている、と考えられないこともないですが、日本で主語を省略してよいのは、複数の述語に対し、｢同じ主語｣の場合。

次の文を見てください。

〇松井は、よく文章術の原稿を書いているが、つまらない人間だ。

これならよいわけです(よくないけど)! もう少しややこしい例文を書きましょう。

×ワン･パブリッシングは、2020年のコロナ禍中にコンテンツを適切にユーザーに届けるべく動画配信事業を開始し、雑誌事業に代わるひとつの柱にまで成長した。

｢ありそう｣な文章です。

しかし、主語｢ワン･パブリッシング｣に対し、｢ひとつの柱にまで成長した｣はズレていますよね。

正しくはこうです。

〇ワン･パブリッシングは、2020年のコロナ禍中にコンテンツを適切にユーザーに届けるべく動画配信事業を開始し、雑誌事業に代わるひとつの柱にまで成長させた。

主語と述語が揃いました。

でも、長い。

｢60文字が目安｣に沿って二文にしたらどうでしょう。

〇ワン･パブリッシングは、2020年のコロナ禍中にコンテンツを適切にユーザーに届けるべく動画配信事業を開始。この新事業は、雑誌事業に代わるひとつの柱にまで成長した。

エクセレント。

主語と述語のズレがなく、誰の理解も妨げないスタイルになったと思います。

｢主語と述語のねじれ｣について、理解できましたでしょうか。これらの例文のように、文章を｢主述一対｣の形にすること、それがねじれ防止のひとつの解決策だと私は思います。