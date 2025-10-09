乳酸でもエネルギー切れでもない、疲労専門医が着目する『疲れの根本原因』とは

疲労医学の専門医である医学博士の梶本修身氏が、日本人ならではの疲れの原因に着目。「医学的かつ科学的に正しい、真の疲労回復」をテーマに、疲労困憊している人でもすぐに取り組める「正しい休み方と回復メソッド」を多数紹介している『疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』(著者:梶本修身/Ｇａｋｋｅｎ)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『活性酸素による細胞の｢さび｣が疲れを引き起こしている』。

活性酸素による細胞の｢さび｣が疲れを引き起こしている

疲れているとき、体内では何が起こっているのでしょうか。一昔前は、｢乳酸｣が疲労の原因だと考えられてきましたし、｢仕事や運動でエネルギーが枯渇したから疲れるんだ｣と思っている人もいるかもしれません。

しかし、疲れを招いている原因は、乳酸でもエネルギー切れでもなく、実は｢活性酸素｣。活性酸素による細胞への酸化ストレスが、大きく関わっています。

私たちは呼吸で酸素を体内に取り入れていますが、取り込まれた酸素のうち、1～2%は活性酸素に変化しています。呼吸している以上、活性酸素がつねに体内で発生するのは避けられないことです。

活性酸素には、体内に侵入したウイルスや細菌といった外敵を攻撃して無力化するなど、有効に使われる面も。マイナスイメージばかりが先行しがちですが、全面的に悪者というわけではないのです。

しかしその一方で、外敵だけではなく、体内の細胞や遺伝子なども酸化させてしまいます。

活性酸素による酸化ストレスにさらされ続けると、細胞や遺伝子は傷つき、さびていく。そうなると、細胞たちは、本来の機能を維持できなくなります。脳も内臓も肌も、この活性酸素が引き金となって酸化ストレスが起き、ダメージとなるのです。

そして、細胞レベルで酸化ストレスをもっとも受けやすいのが、｢細胞のエネルギー工場｣と呼ばれる細胞小器官｢ミトコンドリア｣。

ミトコンドリアは通常、酸素を使って、糖質と脂質からエネルギーを生み出しています。しかし、酸素の消費量が多いということは、それと同時に活性酸素が生じやすいということ。酸化ストレスにさらされることでさびついてしまい、傷ついたミトコンドリアはエネルギー工場としての役割を正しく果たすことができません。

細胞がエネルギーをうまく産生できず、それが疲労へとつながっていくのです。