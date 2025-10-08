マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

腸内フローラを可視化し最適化、適切な食事タイミング・睡眠・会食頻度も提案する「KINS PRIME」とは

OCT. 08, 2025 14:30
Text : フォルサ
Share
Contents

KINSは10月8日、マイクロバイオーム研究を基盤に次世代腸内フローラ検査と独自発酵素材を活用したプロダクトを組み合わせた、ビジネスパーソン向けの新ヘルステックブランド「KINS PRIME」を正式にローンチした。

  • 腸内フローラ検査

    腸内フローラ検査

マイクロバイオームとは、ヒトの体に共生する微生物(細菌・真菌・ウイルスなど)の総体のこと。KINS PRIMEでは、最先端の腸内フローラ検査と独自発酵素材を活用したプロダクトを組み合わせて、個々のコンディションの"可視化"と"最適化"をワンストップで提供する。

従来の郵送で受けられる腸内フローラ検査は、菌の構成比率の提示に留まることが多かったのに対し、同社の腸内フローラ検査では、それぞれの菌の詳細な特徴(例：短鎖脂肪酸産生)までを深く解析する。その上で科学的根拠に基づき、翌日から実践できる具体的なアクション(食事タイミング、睡眠、会食頻度など)との関連性まで提案する。

また、「唾液ホルモン検査」も行う。ストレス応答の指標となる「コルチゾール」やパフォーマンス設計の参考となる「テストステロン」などを測定。日内リズムの傾向をグラフで可視化し、光の浴び方や食事の摂取タイミングなど、すぐに実践できるアクションを提案する。

6年根の高麗人参を選定した微生物で発酵し、吸収性に配慮した低分子代謝物(例コンパウンドK など)を中心に設計した「発酵高麗人参(ナノ発酵エキス・スティックパウチ)」も販売する。腸内フローラ検査や唾液ホルモン検査の結果をふまえ、摂取タイミングの提案も行う。

  • 発酵高麗人参(ナノ発酵エキス・スティックパウチ)

    発酵高麗人参(ナノ発酵エキス・スティックパウチ)

※同サービスは、生活改善の参考に役立ててもらうものであり、健康状態の診断や治療の代替とは異なる。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      「温泉行かない? 旅費は出すよ」と言ってくれるおじさん
      ( Life )
      OCT. 06, 2025

    • 2

      Large
      かえって体に悪影響、やってはいけない「発酵食品」の摂り方
      ( Life )
      OCT. 06, 2025

    • 3

      Large
      純金融資産1億円以上のお金持ちが、地方出張でわざわざ行く「ローカルチェーン店」ってどこ?
      ( Life )
      OCT. 02, 2025

    • 4

      Large
      腸内細菌のバランスを崩し、病気のリスクも高める「歯磨き習慣」とは
      ( Life )
      OCT. 04, 2025

    • 5

      Large
      土日には売り切れも! 東京駅のレトロカフェバーが作る、「むっちり系硬めプリン」
      ( Life )
      OCT. 03, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking