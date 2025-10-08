腸内フローラを可視化し最適化、適切な食事タイミング・睡眠・会食頻度も提案する「KINS PRIME」とは

KINSは10月8日、マイクロバイオーム研究を基盤に次世代腸内フローラ検査と独自発酵素材を活用したプロダクトを組み合わせた、ビジネスパーソン向けの新ヘルステックブランド「KINS PRIME」を正式にローンチした。

腸内フローラ検査

マイクロバイオームとは、ヒトの体に共生する微生物(細菌・真菌・ウイルスなど)の総体のこと。KINS PRIMEでは、最先端の腸内フローラ検査と独自発酵素材を活用したプロダクトを組み合わせて、個々のコンディションの"可視化"と"最適化"をワンストップで提供する。

従来の郵送で受けられる腸内フローラ検査は、菌の構成比率の提示に留まることが多かったのに対し、同社の腸内フローラ検査では、それぞれの菌の詳細な特徴(例：短鎖脂肪酸産生)までを深く解析する。その上で科学的根拠に基づき、翌日から実践できる具体的なアクション(食事タイミング、睡眠、会食頻度など)との関連性まで提案する。

また、「唾液ホルモン検査」も行う。ストレス応答の指標となる「コルチゾール」やパフォーマンス設計の参考となる「テストステロン」などを測定。日内リズムの傾向をグラフで可視化し、光の浴び方や食事の摂取タイミングなど、すぐに実践できるアクションを提案する。

6年根の高麗人参を選定した微生物で発酵し、吸収性に配慮した低分子代謝物(例コンパウンドK など)を中心に設計した「発酵高麗人参(ナノ発酵エキス・スティックパウチ)」も販売する。腸内フローラ検査や唾液ホルモン検査の結果をふまえ、摂取タイミングの提案も行う。

※同サービスは、生活改善の参考に役立ててもらうものであり、健康状態の診断や治療の代替とは異なる。