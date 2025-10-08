文章のプロがどうしても気になってしまう"イマドキ"の言葉とは

生成AI時代だからこそ、自分で文章を書く力が必要になる――この記事では、いま知っておきたい、生成AI時代の文章術について解説した新刊『生成AI時代にこそ学びたい自分で文章を書く技術』(松井謙介／マイナビ出版)から一部を抜粋し、紹介していきます。
今回のテーマはよく使ってしまう「普通に」という言葉。「普通に」って一体どの程度なんでしょうか。
「普通に」って一体どの程度?
『生成AI時代にこそ学びたい自分で文章を書く技術』(株式会社マイナビ出版／松井謙介)において、私は｢イマドキの表現、いいじゃん｣という姿勢を貫いています。特に｢比喩｣や｢オノマトペ｣の項目では、それが顕著。もともとそうした技法は、｢何かを強調したい｣から用いるはずなので、昔ながらの手垢のついた表現を使えば逆効果になります。文章は、使う人･場所･時代を考慮し、イマドキであるべきなのです。
しかし、そうは言っても気になる｢イマドキ語｣もあります。それは｢普通に｣です。何かの｢程度｣を表す際に、昨今はこの｢普通に｣が頻出します。
｢こないだ教えてもらった中華、普通においしかったよ!｣
こんな文章、よく見かけませんでしょうか。この｢普通に｣という副詞、普通というのだから｢普通｣なはずなのに、どうも｢普通以上においしい｣ことを表現しているように感じます。副詞的成分｢普通に｣が、被修飾成分(この場合は｢おいしい｣)の｢平均より高い程度｣を表している―これはどうやら事実のようです。私は、この｢普通に｣が有効なのは、｢標準よりも低い程度であることを共有している文脈が前提｣と考えていました。
｢こないだ行った中華、チャーハンがイマイチでさ｣｢そっか。じゃあ今度僕も行ってみるよ｣。
この会話を受けて、先述の発言が出るならわかります。そこでの｢普通に｣は、｢マイナスから50点(普通)へ、もしくはそのちょっと上までを許容とする表現｣じゃないですか。
ただ昨今では、こうした文脈がない状態で｢普通に｣が使われることもあります。多くの人は｢中の上｣くらいを意識して発言しているように感じますが、｢普通に素晴らしい映画だ｣など、｢素晴らしい｣くらいの表現に付与されると程度が見えにくくなります。なかには｢普通にレジェンド｣みたいな、よくわからない表現さえもあるでしょう。
｢地味に｣はどうでしょう。こちらも似た表現ですが、｢普通に｣よりはわかりやすいように感じます。｢みんな気がついていないけど｣｢派手さはないけど｣｢見過ごされがちだけど｣。英語にすれば｢unexpectedly｣あたりがハマるでしょうか。｢普通に｣は｢normally｣? いや、違いますよね。印象的にはもっと上のほうなはず。｢Quite/Pretty｣、こっちのほうがしっくりくると考えるならば、やはり程度は上のほうでしょう。
私のとらえ方は｢普遍｣に近い。｢みんなが認めるくらい｣｢多くの人が認めるレベルで｣という、個の意見を全体意見に変えるもの、それが｢普通に｣なのかなと感じています。これ、｢普通に｣正しい考察じゃないでしょうか?
『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』(松井謙介/マイナビ出版)
生成AIの進化により、議事録やレポート、マニュアルといった事務的な文章は効率的に自動化できるようになりました。しかしビジネスの現場では、それだけでは不十分。企画書や提案書、人材募集文、オウンドメディアの記事など──人の感情を動かし、行動へとつなげる文章には、書き手自身の思考や意見、そして「相手にどう動いてほしいか」という意図が不可欠です。最新のAIは流麗な文章を生み出し、表現力も増しています。しかし、「誰に向けて、何を伝えるのか」という視点は、人間にしか持ち得ません。読み手を意識し、関係性を踏まえて言葉を選ぶことこそが、成果を生む文章の鍵なのです。本書では、生成AI時代にあっても欠かすことのできない「自分で書く力」を、実践的かつ最新のテクニックとともに解説。あなたの仕事に直結する「伝わる文章術」をお届けします。