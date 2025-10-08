文章のプロがどうしても気になってしまう"イマドキ"の言葉とは

生成AI時代だからこそ、自分で文章を書く力が必要になる――この記事では、いま知っておきたい、生成AI時代の文章術について解説した新刊『生成AI時代にこそ学びたい自分で文章を書く技術』(松井謙介／マイナビ出版)から一部を抜粋し、紹介していきます。

今回のテーマはよく使ってしまう「普通に」という言葉。「普通に」って一体どの程度なんでしょうか。

「普通に」って一体どの程度?

『生成AI時代にこそ学びたい自分で文章を書く技術』(株式会社マイナビ出版／松井謙介)において、私は｢イマドキの表現、いいじゃん｣という姿勢を貫いています。特に｢比喩｣や｢オノマトペ｣の項目では、それが顕著。もともとそうした技法は、｢何かを強調したい｣から用いるはずなので、昔ながらの手垢のついた表現を使えば逆効果になります。文章は、使う人･場所･時代を考慮し、イマドキであるべきなのです。

しかし、そうは言っても気になる｢イマドキ語｣もあります。それは｢普通に｣です。何かの｢程度｣を表す際に、昨今はこの｢普通に｣が頻出します。

｢こないだ教えてもらった中華、普通においしかったよ!｣

こんな文章、よく見かけませんでしょうか。この｢普通に｣という副詞、普通というのだから｢普通｣なはずなのに、どうも｢普通以上においしい｣ことを表現しているように感じます。副詞的成分｢普通に｣が、被修飾成分(この場合は｢おいしい｣)の｢平均より高い程度｣を表している―これはどうやら事実のようです。私は、この｢普通に｣が有効なのは、｢標準よりも低い程度であることを共有している文脈が前提｣と考えていました。

｢こないだ行った中華、チャーハンがイマイチでさ｣｢そっか。じゃあ今度僕も行ってみるよ｣。

この会話を受けて、先述の発言が出るならわかります。そこでの｢普通に｣は、｢マイナスから50点(普通)へ、もしくはそのちょっと上までを許容とする表現｣じゃないですか。

ただ昨今では、こうした文脈がない状態で｢普通に｣が使われることもあります。多くの人は｢中の上｣くらいを意識して発言しているように感じますが、｢普通に素晴らしい映画だ｣など、｢素晴らしい｣くらいの表現に付与されると程度が見えにくくなります。なかには｢普通にレジェンド｣みたいな、よくわからない表現さえもあるでしょう。

｢地味に｣はどうでしょう。こちらも似た表現ですが、｢普通に｣よりはわかりやすいように感じます。｢みんな気がついていないけど｣｢派手さはないけど｣｢見過ごされがちだけど｣。英語にすれば｢unexpectedly｣あたりがハマるでしょうか。｢普通に｣は｢normally｣? いや、違いますよね。印象的にはもっと上のほうなはず。｢Quite/Pretty｣、こっちのほうがしっくりくると考えるならば、やはり程度は上のほうでしょう。

私のとらえ方は｢普遍｣に近い。｢みんなが認めるくらい｣｢多くの人が認めるレベルで｣という、個の意見を全体意見に変えるもの、それが｢普通に｣なのかなと感じています。これ、｢普通に｣正しい考察じゃないでしょうか?