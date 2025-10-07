年収1,400万円超のパワーカップルが、マイホーム選びで後悔したこととは。男女の差も明らかに

グローバルベイスは10月2日、「「パワーカップルの住まい選びに関する調査」」の結果を発表した。同調査は6月26日、東京23区内にマイホームを所有する20～50代男女600名(パワーカップル259名／ミドル層341名)を対象に、インターネットで実施した。

東京都23区内に住むマイホームを所有する世帯年収1,400万円以上のパワーカップルに、住宅を購入する際に、最も重視したポイントを尋ねたところ、最も多い回答は「立地(周辺環境)」(59.5%)で、「駅からの距離」(45.6%)が続いた。「価格」は38.2%にとどまっている。男性は女性より約10%多く「価格」を重視し、女性は男性より約10%多く「日当たり」を重視していることもわかった。

住宅購入における「意思決定の主導権」について聞くと、最も多かったのは「夫・どちらかといえば夫」(52.5%)で、「妻・どちらかといえば妻」(27.8%)、「一緒に話し合って決めた」(19.7%)が続いた。

家を購入する過程で、パートナーについて"初めて知ったこと"を尋ねると、男性は「お金に対する不安や将来への備えが意外に強い／弱いと気づいた」、女性は「相手の貯金額(資産状況)を初めて知った」が最も多かった。

購入後に「後悔した」と感じた点は、「駅からの距離(15.8%)が最も多く、「日当たり」(12.7%)、「間取り」(11.6%)が続いた。44.8%は「特に後悔している点はない」と答えている。男女別で見ると、ほぼすべての項目において、女性の方が男性よりも後悔している割合が高かった。特に「駅からの距離」(17.0%)と「日当たり」(17.0%)を最も多く挙げている。