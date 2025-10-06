マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

ヴィンテージ感がたまらない手巻き機械式のフライバック クロノグラフ - ロンジンの新作「ロンジン スピリット パイロット」

OCT. 06, 2025 19:23
Text : 林利明
Share
Contents

スイスの時計ブランド「ロンジン」から、パイロットウオッチの新作となる2モデルが登場した。1つはフライバック クロノグラフを備えた「ロンジン スピリット パイロット フライバック」、もう1つはシンプルな3針の「ロンジン スピリット パイロット」だ。

ロンジン スピリット パイロット フライバック

時計の複雑機構の1つに数えられるフライバックは、動作中のクロノグラフを止めずにリスタートできる機能。一般的なクロノグラフは「ストップ」「リセット」「リスタート」という3ステップを踏むが、フライバック クロノグラフはボタンの1プッシュですむ。航空機のパイロットにとって非常に有用な機能であった。フライバック機能はロンジンが初めて実装したとされ、ロンジンは1936年に特許を取得している。

  • ステンレススチールブレスレット「L3.721.4.53.6」

    ステンレススチールブレスレット「L3.721.4.53.6」

  • ブラウンレザーストラップ「L3.721.4.53.2」

    ブラウンレザーストラップ「L3.721.4.53.2」

今回の新作は、やや小ぶりな径39.5mm×厚さ13.4mmというステンレススチールケースを採用し、スマートさと快適さを強調。双方向の回転ベゼルも改良し、カウントダウン表示を初めて搭載した。ボックス型サファイアクリスタルとマットブラックの文字板は、ヴィンテージ感ある航空計器の美しさをイメージしている。ゴールドの針とインデックスはスーパールミノバ（蓄光塗料）加工。

ムーブメントの手巻き機械式「ロンジン キャリバー L792.4」は、スイスのCOSCによってクロノメーター認定を受けたもの。シリコン製ヒゲぜんまいなどによって高い耐磁性を持ち、パワーリザーブは約68時間。ムーブメントの造形と動きはシースルーバックから鑑賞できる。

ラインナップとして、ステンレススチールブレスレットの「L3.721.4.53.6」（77万7,770円）と、インターチェンジャブル（交換可能）なブラウンレザーストラップの「L3.721.4.53.2」（74万3,600円）を用意。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径39.5mm×厚さ13.4mm
  • 風防：ボックス型サファイアクリスタル（両面多層反射防止コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：手巻き機械式「ロンジン エクスクルーシブ コラムホイール キャリバー L792.4」
  • パワーリザーブ：約68時間
  • クロノグラフ：3時位置に30分積算計

ロンジン スピリット パイロット

「ロンジン スピリット」コレクションのルーツである航空技術を忠実に再現したという流線型の3針モデル。オリジナルの「スピリット」3針モデルにあった5つ星と日付表示を省き、ミニッツトラックをより明瞭化したところがポイント。マットブラックの文字板にゴールドの針とインデックスによって、印象的なコントラストとヴィンテージ感を与えている。

  • ステンレススチールブレスレット「L3.809.4.53.6」

    ステンレススチールブレスレット「L3.809.4.53.6」

  • ブラウンレザーストラップ「L3.809.4.53.2」

    ブラウンレザーストラップ「L3.809.4.53.2」

  • グリーンラバーストラップ「L3.809.4.53.9」

    グリーンラバーストラップ「L3.809.4.53.9」

ムーブメントには自動巻き機械式「ロンジン キャリバー L888.4」を搭載し、約72時間というロングパワーリザーブ。こちらも、シリコン製ヒゲぜんまいなどによる高い耐磁性を持ち、COSCの公式クロノメーター認定を受けている。

ブレスレット／ストラップは全3種類。ステンレススチールブレスレット「L3.809.4.53.6」（42万2,400円）、ブラウンレザー「L3.809.4.53.2」（38万8,300円）、テキスタイルのグリーンラバー「L3.809.4.53.9」（37万1,800円）だ。レザーストラップとラバーストラップはインターチェンジャブルで、ステンレススチールブレスレットとレザーストラップは装着性を高められるマイクロアジャスト（微調整）式となっている。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径39mm×厚さ11/5mm
  • 風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面多層反射防止コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式「ロンジン エクスクルーシブ キャリバー L888.4」
  • パワーリザーブ：約72時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      国内外で『フリップ式置時計』が再注目、アナログ時計の魅力と人気の秘密
      ( Watch )
      SEP. 30, 2025

    • 2

      Large
      【トータルテンボス 大村朋宏】芸人を辞めようと思ったときに訪れた"人生の転機"と、いま大事にしたい時間
      ( Watch )
      SEP. 30, 2025

    • 3

      Large
      新品よりも高値が付くロレックス「ヨットマスター」、中古品にプレミア価格がつく理由を解説
      ( Watch )
      SEP. 29, 2025

    • 4

      Large
      トランプ関税「ロレックスなど相場は10%下降」、一方で資産価値が落ちづらかった腕時計ブランドは
      ( Watch )
      SEP. 25, 2025

    • 5

      Large
      人気のロレックス「デイトナ」、マニアなら写真だけでわかる旧モデルの見分け方とは?
      ( Watch )
      OCT. 03, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking