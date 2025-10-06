ヴィンテージ感がたまらない手巻き機械式のフライバック クロノグラフ - ロンジンの新作「ロンジン スピリット パイロット」

スイスの時計ブランド「ロンジン」から、パイロットウオッチの新作となる2モデルが登場した。1つはフライバック クロノグラフを備えた「ロンジン スピリット パイロット フライバック」、もう1つはシンプルな3針の「ロンジン スピリット パイロット」だ。

ロンジン スピリット パイロット フライバック

時計の複雑機構の1つに数えられるフライバックは、動作中のクロノグラフを止めずにリスタートできる機能。一般的なクロノグラフは「ストップ」「リセット」「リスタート」という3ステップを踏むが、フライバック クロノグラフはボタンの1プッシュですむ。航空機のパイロットにとって非常に有用な機能であった。フライバック機能はロンジンが初めて実装したとされ、ロンジンは1936年に特許を取得している。

今回の新作は、やや小ぶりな径39.5mm×厚さ13.4mmというステンレススチールケースを採用し、スマートさと快適さを強調。双方向の回転ベゼルも改良し、カウントダウン表示を初めて搭載した。ボックス型サファイアクリスタルとマットブラックの文字板は、ヴィンテージ感ある航空計器の美しさをイメージしている。ゴールドの針とインデックスはスーパールミノバ（蓄光塗料）加工。

ムーブメントの手巻き機械式「ロンジン キャリバー L792.4」は、スイスのCOSCによってクロノメーター認定を受けたもの。シリコン製ヒゲぜんまいなどによって高い耐磁性を持ち、パワーリザーブは約68時間。ムーブメントの造形と動きはシースルーバックから鑑賞できる。

ラインナップとして、ステンレススチールブレスレットの「L3.721.4.53.6」（77万7,770円）と、インターチェンジャブル（交換可能）なブラウンレザーストラップの「L3.721.4.53.2」（74万3,600円）を用意。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径39.5mm×厚さ13.4mm

風防：ボックス型サファイアクリスタル（両面多層反射防止コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻き機械式「ロンジン エクスクルーシブ コラムホイール キャリバー L792.4」

パワーリザーブ：約68時間

クロノグラフ：3時位置に30分積算計

ロンジン スピリット パイロット

「ロンジン スピリット」コレクションのルーツである航空技術を忠実に再現したという流線型の3針モデル。オリジナルの「スピリット」3針モデルにあった5つ星と日付表示を省き、ミニッツトラックをより明瞭化したところがポイント。マットブラックの文字板にゴールドの針とインデックスによって、印象的なコントラストとヴィンテージ感を与えている。

ムーブメントには自動巻き機械式「ロンジン キャリバー L888.4」を搭載し、約72時間というロングパワーリザーブ。こちらも、シリコン製ヒゲぜんまいなどによる高い耐磁性を持ち、COSCの公式クロノメーター認定を受けている。

ブレスレット／ストラップは全3種類。ステンレススチールブレスレット「L3.809.4.53.6」（42万2,400円）、ブラウンレザー「L3.809.4.53.2」（38万8,300円）、テキスタイルのグリーンラバー「L3.809.4.53.9」（37万1,800円）だ。レザーストラップとラバーストラップはインターチェンジャブルで、ステンレススチールブレスレットとレザーストラップは装着性を高められるマイクロアジャスト（微調整）式となっている。