三井住友カード Visa Infinite登場、年会費9.9万円の価値はあるのか? 還元率・特典を解説

2025年9月30日に、三井住友カードの最上位ステータスカードである、三井住友カード Visa Infinite(ビザ インフィニット)(以下、Visa Infiniteカード)の募集が開始されました。本記事ではVisa Infiniteカードがステータスカードとして、実際に使えるカードなのか。同じ三井住友カード発行のカードや、他社のステータスカードと比較しながら、その実力を検証します。

Visaの最上位ランク「Infinite」は国内唯一

まずこのInfiniteという名称は、Visaのステータスにおいて、ゴールド、プラチナのさらに上位にあたるVisa最上位のクレジットカードの位置づけとなっています。

以前にスルガ銀行からInfiniteステータスのカードが招待制で発行されていましたが、現在は発行を終了しており、今回リリースされたVisa InfiniteカードがInfiniteステータスとして、国内で唯一、そして申込制としては国内初のカードということになります。

三井住友カード発行の他カードと比較

三井住友カードは、これまでに「三井住友カード(NL)」「三井住友カードゴールド(NL)」「三井住友カード プラチナ」「三井住友カード プラチナプリファード」といったランクに応じたカードを発行しています。

以下、三井住友カードが発行するカードの年会費と還元率を比較した表をまとめました。

ご覧のように、三井住友カードは、プラチナ以上のカードで基本還元率が1%となっています。クレジットカードは一般的に1%あれば、高還元率カードと言われますので、Visa Infiniteカードは高還元率カードの条件を満たしています。

さらに年間利用額が400万円以上の場合は40,000ポイント、700万円以上では110,000ポイントと、利用特典が手厚く設定されています。

例えば400万円を使った場合、通常還元率1%に加えて、利用特典で1%相当となり、合わせて2%還元もの高還元率となります。

さらに700万円を使った場合は、通常還元率1%に加えて、利用特典が約1.6%相当あり、合わせて2.6%もの高還元率となります。ポイント数で言えば、18万ポイントにも及びますので、大きなインパクトがあります。

クレカ積立はSBI証券に対応しており、基本の1%還元(月上限10万円、年間120万円)に加えて、年間利用金額に応じて追加で1～3%上乗せされる仕組みです。

年間カード700万円利用がある方が、毎月10万円のつみたて投資をした場合、基本還元が1%、さらに年間利用額に応じたポイントアップ分で3%が付与されます。年間つみたて投資額120万円に対して4%の還元となり、年間で48,000ポイントが付与される計算です。

三井住友カードもプレスリリースで「当社史上最大級の利得性」という訴求をしていますが、実際にポイントをしっかりと還元するような仕組みが用意されていると言えます。

年会費99,000円の元を取れるのか?

Visa Infiniteカードは、年会費99,000円かかりますが、まず入会後の3カ月後末まで100万円の以上の利用があれば、10万ポイントが進呈されます。1ポイントは1円相当ですので、まずはこれだけで年会費の元が取れるカードといえます。

さらに先述の通り、2年目以降も年間利用額に応じた利用特典がありますので、決済金額に応じてより大きなメリットを得ることができます。

一般的に高ランクカードは、年会費の負担が大きく、還元率などで元をとるのは難しいことが多いです。その代わりに高付加価値サービスや体験が付帯しているため、これらの特典をフルで使いこなせば、元が取れるような設計になっています。

その点、Visa Infiniteカードは、還元率、利用特典、コンビニ・飲食店での最大20%還元、クレカ積立で4.0%還元など、還元ポイントだけでも、十分に元が取りやすい設計になっている点に注目です。

さらにVisa Infiniteカードは貯まるポイントがVポイントですので、貯まったポイントが日常的に使いやすいのも魅力です。

高ランクカードならではの体験価値も充実

高ランクカードとして、一般的についている、コンシェルジュサービス、プライオリティ・パス、グルメサービスはもちろん付帯しています。

ミュージアム・パスなど、金銭的なメリットは大きくありませんが、無料で美術鑑賞できる特典は、独自性が高いといえます。

さらに、今後ダイニング、スポーツ、アートなど、Visa Infinite限定のオリジナルイベントが開催される予定とのこと。このあたりは応募+抽選ということなので、どの程度利用できるかが気になるところです。

他社のステータスカードとの違い

ポイントを貯めるという観点では、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カード(以下、Marriott Bonvoy アメックス・プレミアム)(年会費82,500円(税込))も対抗としては引き続き注目です。

Marriott Bonvoy アメックス・プレミアムは、先日、特典宿泊特典が得られる年間利用金額が400万円に大幅に上昇しました。 400万円以上の利用が見込める方で、貯まったポイントを宿泊やマイルとして貯めたい方にはこちらも有効です。

また他社ステータスカードにはアメックス・プラチナが165,000円(税込)、ラグジュアリーカードのゴールドカードが220,000円(税込)などがあり、それらに比べるとむしろ安い部類に入ります。体験価値としてのサービスは単純比較できませんが、ポイント還元の経済性では、Visa Infiniteカードが一歩上を行っています。

年会費99,000円は特別に高額とまではいえず、ポイント還元が手厚く、さまざまなラグジュアリーサービスも付帯していますので、他社と比較しても非常に高いスペックを備えたクレジットカードと言えるでしょう。

専門家から見たVisa Infiniteカードの評価

結論、かなり優れたカードといって過言ではありません。高級クレジットカードでは、年会費の元は取れないのは当たり前……という常識を大きく覆す、経済面でも体験面でもスペックの高いカードとなっています。

最近人気のつみたて投資の面でも最大4%の還元とかなり手厚い還元となっています。貯まったVポイントは、街中でも使いやすいのはもちろんですが、SBI証券の投資信託であれば、Vポイントを使ったポイント投資も可能ですので、投資で貯めたポイントをさらに投資するということも可能です。

Visa Infiniteカードの申し込み対象は20歳以上の方となっており、より若い消費者世代を対象にしていることも伺えます。三井住友カードによると、国内で純金融資産1億円を超える富裕層・超富裕層の世帯は増加しており、国内のキャッシュレス比率は2024年に43%に達しています。そういった中で、より高額決済のユーザーを取り込みに行きたい狙いがあるようです。

2026年にはOlive Infiniteカードの発行を予定しており、SMBCグループでの囲い込みを強化していきそうです。