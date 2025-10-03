TENTIALが上場後初の発表会、定番スウェットのリニューアルや“最高峰”の「BAKUNE」布団が登場

リカバリーウェア「BAKUNE」シリーズなどを展開する株式会社TENTIALが、上場後初の発表会となる「TENTIAL 25FWコレクション -ポテンシャルカンファレンス-」を9月25日に開催した。

本会ではプロボクシングWBC & IBFバンタム級王者・中谷潤人選手が登壇するトークセッションを実施。上場からの歩みやコンディショニングの取り組みの説明、リカバリーウェアを含む全カテゴリの新商品紹介などが行われた。

日本人の睡眠課題とコンディショニングの高いニーズ

アスリートたちとの共創によって誕生したインソールやリカバリーウェア「BAKUNE」など、コンディショニングを軸にした商品展開で成長を続けているTENTIAL。創業以来、増収増益を重ね、本年2月28日には東証グロース市場へ上場を果たした。

本会の冒頭、CEOの中西裕太郎氏はプロサッカー選手の夢を病によって絶たれたことが創業に至る原体験として紹介。コンディショニングの重要性を社会に還元する事業への思いなどを語った。

「日本は少子高齢化・人口減少の進行に伴って労働人口も減少しており、健康に大きく影響する睡眠時間ではOECD加盟国の中で最下位に位置しています。睡眠不足による経済損失は19兆円にも上ると試算されている中、様々な健康課題に対するコンディショニングというアプローチの重要性が増しています」

同社は「BAKUNE」をはじめ、365日24時間を支える科学的根拠をベースにしたコンディショニング製品を誰もが日常生活で使える商品として発売。アスリートや一般生活者から多くの支持を得てきたと述べた。

「こうした高い満足度の裏には大学との共同研究や大手企業との実証実験を精力的に行う研究開発の体制があります。昨今、多くのブランドが市場に参入していますが、さまざまなパートナーとの共創を通じて、健康に寄与する優れた商品を広くお届けする。それが創業時から変わらない私たちの強みだと考えています」

TENTIAL CEO 中西裕太郎氏

コンディショニングの実装をビジョンに掲げるTENTIALだが、その実現に向けて現在主力ツールとなっているのが、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」という区分の一般医療機器として販売されているリカバリーウェア「BAKUNE」だ。2020年12月に販売され、2025年1月時点で累計販売枚数100万セットを達成したという。

「一般医療機器として販売するためには国へ届出をする必要があり、その届出には日本医療機器工業会が作成した自主基準を満たすことが必要となります。そこで初めて効果・効能を謳えるようになり、本区分では疲労回復・疲労軽減・筋肉のコリ等の軽減といった効果・効能を標榜することができます」とは、TENTIAL執行役員CROの舟山健太氏。同社のコンディショニングの取り組みについて説明した。

他社ブランドと比べても信頼できるエビデンスを持つ一般医療機器として圧倒的な商品数を持ち、それらを販売する上で必要な医療機器製造販売業のライセンスも自社で取得。「『BAKUNE』が信頼される理由」として品質管理や安全管理面の体制も構築し、1000名以上のアスリートに「BAKUNE」が愛用されていることなども紹介した。

中谷潤人が語る減量期のコンディショニング

本会では、TENTIALとのコンディショニングサポート契約が新たに実現したプロボクサー・中谷選手が登壇するトークセッションも実施。中谷選手は本契約の以前から「BAKUNE」を愛用してきたという。

「試合前、毎回ロサンゼルスに合宿へ行かせてもらうんですけど、その時は絶対に『BAKUNE』を持って行っています。合宿中も夜はだいたい7～8時間ぐらい寝ていて、昼寝も1時間ぐらいするので睡眠時間はけっこう長いほうですね」

ボクシングなどの格闘技選手とのコンディショニングサポートは、TENTIALとしては初めてのこと。舟山氏は他のスポーツ競技とは異なる、ボクシング選手ならではのコンディショニングの特徴として“減量”を指摘した。

中谷選手は減量期のコンディショニングについて、「脳へのダメージも多いコンタクトスポーツということで睡眠をとても大切にしているので、しっかりとサポートいただけることはとても嬉しいです。減量期のコンディショニングはより繊細で自分との対話っていうのが増えてきますし、減量中は疲労回復がなかなか難しくて疲労が溜まりやすいので、さらに睡眠は大事ですね」とコメントした。

睡眠学に基づく「BAKUNE」の進化、定番スウェット素材がリニューアル

本会の最後にはTENTIAL社のSLEEP事業責任者・塩野清雅氏から、2025年秋冬の新商品とプロモーションについて紹介された。

特殊繊維「SELFLAME」(セルフレーム)を用い、血行促進によって疲労回復をサポートする「BAKUNE」。血行促進だけでなく、睡眠学の観点から良いパジャマに求められる3つの条件を満たすため、素材と構造を徹底的に指向して設計されていることもその大きな特長だと解説する。

「3つの条件とは深部体温の低下を妨げない「通気性・保温性」の高さ、肌当たりが良く締め付け感が少なさ、可動性が高く寝返りがしやすさです。ただ、睡眠中の快適さの感じ方は人によっても異なり、万人にフィットする万能素材はこの世に存在しません。多様なニーズに応えるため、『BAKUNE』シリーズでは特殊繊維「SELFLAME」を使用した12種類の素材を使った商品を販売しており、現在も『BAKUNE』独自の素材開発を続けています」

今季は定番のスウェット素材をリニューアル。高い評価を得ている柔らかい着心地は保ちつつ、毛羽立ちを抑えることで裏地の引っかかりを大幅に改善したという。

また、「Comforter」シリーズは「BAKUNE布団」へと名称を変更。睡眠の質を左右する重要な要素である布団内の温度と湿度に着目し、独自技術の採用によって厚生労働省の提唱する理想の寝床内環境と深い眠りをサポートする。

第1四半期の終了時点で前年比500%以上の売上成長率を記録しているという同シリーズ。新登場の「プレミアム 掛け布団 ウォーム」は、TENTIAL最高峰の冬用掛け布団だ。

主にビジネスパーソンへ向けて機能性ウェアを展開するワークカテゴリでは、新商品全てに特殊繊維セルフレームを使用し、働くシーンを想定したデザインと機能性を両立したウェアとしてカラーレスジャケットのウィメンズモデルなどがラインナップ。

これまで1種類だった秋冬用のリカバリーサンダルはその構造を見直し、合計3種類に拡充された。日本人の男女40万人分の足型データを分析したインソール設計と、安定性と歩きやすさを実現するフロントロッカー構造のアウトソールを採用している点などが主な特長のようだ。

公式オンラインストアと直営店では10月1日から14日までの2週間、「コンディショニングウィーク」を開催中。限定ノベルティのプレゼントや体験型イベントなどを実施している。