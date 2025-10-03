マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
推し蒸留所を探しに大手町へ。日本の蒸溜酒祭「JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025」開催

OCT. 03, 2025 16:00
Text : フォルサ
ジャパンスピリッツフェスティバルは10月4日・5日、日本の蒸溜酒祭「JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025」を、TOKYO TORCH Park(東京都千代田区大手町)で開催する。

  • JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025

    JAPAN SPIRITS FESTIVAL 2025

会場には、国際的スピリッツコンペティションで最高賞を獲得したウィスキーをテイスティングできる「World SPIRITS Awards 2025 WINNERS」ブースを設置。その中には、ISCにて全部門の中での最高賞「シュプリーム・チャンピオン・スピリット」を獲得した「山崎18年」も並ぶ。

10月4日は、若鶴酒造　三郎丸蒸留所、kamui Whisky 利尻蒸留所、御岳蒸留所(西酒造)、奥久慈塙蒸留所、ヘリオス酒造　許田蒸溜所などが出展する。

  • 10月4日 出展蒸留所・アイテム

    10月4日 出展蒸留所・アイテム

10月5日は、大山甚七商店、国分酒造、中村酒造場、モホドリ蒸溜研究所、新蒸留研究所、豊永酒造などが出展する。

  • 10月5日 出展蒸留所・アイテム

    10月5日 出展蒸留所・アイテム

ソフトドリンクブースでは、「生搾りレモンスカッシュ」などを提供。フードブースでは、餃子や唐揚げ、コロッケ、ナッツなどのおつまみを提供する。

入場は無料。会場にて専用コインを購入し(1枚250円から販売)、各メーカーブースにて2枚からスピリッツ(蒸溜酒)と交換ができる。オリジナルグラス付のお得な前売りチケットも2,500円から販売している。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

