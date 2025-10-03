マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

「ヨーグルトは腸活に良い」とは限らない、日本人ならではの理由

OCT. 03, 2025 11:30
Share
Contents

健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。この記事では、累計２万件の「日本人の腸内解析・栄養解析データ」からわかった腸の新常識、そして本当にやるべき食事術・生活術を解説した『やってはいけない腸活』(著者:太田華代,監修:手島麻登里/三笠書房)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『日本人が「乳製品を摂るとお腹を壊す」メカニズム』。

日本人が「乳製品を摂るとお腹を壊す」メカニズム

多くの人が｢腸活に良い｣と信じて摂りつづけている代表的な食材の一つが、ヨーグルトです。

たしかに、ヨーグルトには、善玉菌の代表格ともいわれる｢ビフィズス菌｣がたくさん含まれています。

ちなみに、ビフィズス菌の｢何が腸に良いのか｣というと......

  • 腸に有害な菌の発生を抑制し、腸内環境を改善する
  • 免疫細胞を活性化させる
  • 美容や健康に効くビタミンを生成する
  • 基礎代謝を向上させ、太りにくい体を作る

など、ざっと挙げただけでも、さまざまなプラスの効果があります。

｢これだけポジティブな作用があるなら、やっぱりヨーグルトは食べたほうがいいってこと?｣と思われたかもしれませんね。

しかし、実はそんなに単純な話でもないのです。

ここで、日本人とビフィズス菌に関する重要な話をしましょう。

日本人には、｢牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする｣という人が結構いますね。牛乳に限らず、同じ｢乳製品｣に分類されるヨーグルトや生クリームなどでも、同じような症状を起こす人が日本人には多い傾向があります。

ではなぜ、そのような症状が出てしまうのでしょうか。

それは、実は日本人の多くが｢乳糖不耐症｣といって、乳製品に含まれる｢乳糖｣を分解する酵素をなかなか作れない体質だからです。

小腸で分解されなかった乳糖は、大腸まで届きます。大腸まで届いた乳糖は、そこでビフィズス菌のエサとなり、ビフィズス菌を活性させます。そのため、遺伝子レベルで乳糖不耐症傾向にある日本人は、欧米人などと比べて、ビフィズス菌の割合が多い傾向があります。

体質的な弱点を補うために、ビフィズス菌を発達させてきた日本人。つまり、乳製品に頼らずに腸内環境を整える遺伝子が、私たち日本人の体には組み込まれているわけです。

にもかかわらず、ヨーグルトのような乳製品を積極的に食べつづけたら、どうなるでしょうか。すでにバランスの取れていた腸内フローラに、むしろチグハグが生じかねません。特に、乳糖不耐症の症状が強い人であれば、｢自分で自分の腸を傷めつけてしまっている｣と言っても過言ではないでしょう。

日本人に｢乳製品を摂るとお腹を壊す｣人が多いのは、まさにそのためなのです。

しかし実際には、｢ヨーグルト(乳製品)=腸に良い｣という刷り込まれたイメージから、乳製品を積極的に摂っている人が、多いのではないでしょうか。

たしかにそれは、腸内のビフィズス菌量が少ない外国人にとっては、有効な腸活と言えるかもしれません。

ただ、そもそも遺伝的な体質や腸内環境に大きな差がある日本人にとっては、その限りではないのです。このことを、よくよく胸に刻んでおく必要があります。

『やってはいけない腸活』(著者:太田華代,監修:手島麻登里/三笠書房)

健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。たとえば、日本人と外国人とでは、腸の形状や腸内細菌の種類などがまったく異なります。にもかかわらず、これまでの健康法・腸活法の多くは、「海外のデータ」がもとにされてきました。これでは、日本人に効果がでないのは当たり前です。本書では、累計２万件の「日本人の腸内解析・栄養解析データ」からわかった腸の新常識、そして本当にやるべき食事術・生活術をご紹介します。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    かえって体に悪影響、やってはいけない「タンパク質のとり方」
    ( Life )
    SEP. 27, 2025

  • 2

    Large
    海外富裕層が連日来店、わざわざ「日本でヴィンテージ品」なぜ購入?
    ( Life )
    SEP. 26, 2025

  • 3

    Large
    がんの予防や老化防止にも、イヌイットが教えてくれた新常識「ケトン食」とは
    ( Life )
    SEP. 26, 2025

  • 4

    Large
    慢性疲労患者の75%が摂取不足、体のさまざまな細胞機能と関連する"ある成分"とは
    ( Life )
    SEP. 25, 2025

  • 5

    Large
    "年齢のせい"で放置するとまずいことに、男性ホルモンの働きを弱める意外な原因とは
    ( Life )
    SEP. 28, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking