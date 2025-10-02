スズキ「クロスビー」が8年目で新型に! 「大きなハスラー」からの脱却で人気回復?

スズキがコンパクトSUV「クロスビー」のフルモデルチェンジを実施する。登場から8年を経て2代目に進化するクロスビーは、どう変わるのか。事前撮影会でチーフエンジニアの飯田茂氏に話を聞いてきた。

コンパクトSUVは人気上昇中

スズキがコンパクトSUV「クロスビー」を発売したのは2017年12月のこと。ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルの「クロスオーバーワゴン」という触れ込みで登場した。デザインが軽自動車の「ハスラー」にそっくりだったことから、当時は「大きなハスラー」とも呼ばれていた。

クロスビーがデビューした2017年当時の国内SUV市場(年間販売台数)はというと、全長4.3ｍを超える「ミドル&ラージサイズSUV」が45.2万台で、4.3ｍ以下の「コンパクトSUV」はその10分の1の4.4万台程度だった。

SUVの人気は年々増加してきており、2023年では「ミドル&ラージサイズSUV」が約1.5倍の61.6万台、そして「コンパクトSUV」はなんと、5.4倍の23.9万台に達している。

街中でSUVを見る機会がとても多くなっているのは実感としてよくわかるのだが、その3台のうち1台はコンパクトSUVという計算になる。つまり、SUVの中でもコンパクトSUVがだんだんと幅を利かせるようになってきているという状況なのだ。

コンパクトSUVの中でも、クロスビーと同サイズのもの(4ｍ以下)となるとダイハツ工業/トヨタ自動車の「ロッキー/ライズ」が圧倒的なシェアを獲得中。スズキとしては、アウトドアクロカンの「ジムニーシエラ/ノマド」、都会派の「フロンクス」、そして今回の新型「クロスビー」というタイプの異なる3つのSUVを集中してここに投入することで、その包囲網を形成するという作戦のようだ。

新型クロスビーは“目力”が強い?

現行型クロスビーは軽自動車「ハスラー」に似たスタイル(ハスラーの元ネタはハマーだと言われていた)を採用している。ユーザーからは「カジュアルでかわいい」との評判だったそうだ。近年は強力なライバルに押され、販売台数が1,000台/月あたりまで落ちていたそうだが、それを元に(2,000台/月に)戻すべく、新型では現行型のサイズ、見た目を踏襲しつつ、よりアクティブなシーンに似合うSUVらしい力強いデザインを採用したという。

撮影したのは上級モデルの「クロスビー ハイブリッドMZ(4WD・CVT)」。ボディカラーは新色のミスティックブルーメタリック(早朝の雲海の中を走っている時に霧が晴れた一瞬をとらえた幻想的なブルー)×ホワイトの2トーンボディだ。新型のデザインコンセプトは「マインドサファリ」。「マインド」は自分自身、「サファリ」は検索エンジンで探す冒険を意味するという。

エクステリアは真っ直ぐ前端まで伸びた水平基調のエンジンフードと厚みのあるフロントの造形が特徴的。大型のルーフエンドスポイラーと角ばったリアコンビランプによって、全長はそのままにクルマ全体が大きくなったような力強さが感じられる。前後バンパーに車体色を追加し、SUVらしい高さを表現しているところも見どころだ。

大型のルーフエンドスポイラー

各パーツが角を丸めた四角をモチーフとしている中で、新型のアイコニックな部分はヒトの眼のように見える丸目のヘッドライトだ。白目の部分はポジション・ターンランプで、黒目の真ん中に白く光るランプが装着されている。点灯すると、上下左右のどの方向から見てもその目がこっちを見ているように見えるので、とっても強い“目力”を感じる。

エックスエンブレムの中のカラーはイエローからウォームシルバーに変更となった

インテリアとパワートレインは?

インテリアは実際に椅子や家具を購入して研究・製作したという、ステッチや皮のシボを模したブラウンカラーの樹脂製内張りを採用したのが特徴で、これによって温かみのある表情と上質さを表現している。

ステッチや皮のシボを模したブラウンカラーの樹脂製内張りを採用したクロスビー ハイブリッドMZ(4WD・CVT)のインテリア

縦ストレートのシフトレバーを継続して採用

ユーティリティでは630mlのペットボトルや500mlの紙パック、ティッシュBOXなどを納めることができる収納部とともに、スマホやモバイルバッテリーなど、日常よく使う小物を置くことができる上下2段式(上級仕様車)のセンターコンソールを取り付けた。

上下2段式のセンターコンソール

ナビは8～10インチに対応。7インチメーターディスプレイは基本画面、タコメーター画面、シンプル画面の3つからデザインが選択できる。画面はグリップ(ヒルディセント付き)、スノー、スポーツの走行モードに合わせて変化する。画面左上の時計とカレンダーもカスタマイズが可能だ。USBはType-Cに対応。HDMIソケットもオプションで用意する。

シートのプチ情報(飯田さん談)としては、使用するファブリックを横糸だけ使う編み物から、横と縦の糸を使うヘリンボーンの織物に変更したことで、お尻の沈み込みを抑える体圧分散が上手にできるようになったという。「こんなに違うものなんだ、というのが乗って初めてわかったんです」と飯田さん。このあたりは後日、じっくり乗って確かめてみたいものだ。

上質なヘリンボーンファブリックを採用したシート

フロントシート背後にはリアパッセンジャー用のトレイが取り付けられていて、そのリアシートは分割可倒できるとともに、前後165mmのシートスライド機構も備えている。

リアパッセンジャー用トレイを装備

パワートレインは静かな走りと低燃費を実現したとするハイブリッドシステムを搭載。「スイフト」と同じ自然吸気1.2L 3気筒の「Z12Eエンジン」とISGを組み合わせた(先代は1.0L直3ターボ＋マイルドハイブリッド）。CVTトランスミッションを介した2WDと4WDをラインアップしていて、燃費は2WDモデルで22.8km/L(先代から25％のアップ)を実現している。

「スイフト」と同じ自然吸気1.2L 3気筒のZ12EエンジンとISGを組み合わせたハイブリッドパワートレイン

ボディには減衰接着剤を新たに採用したことで、剛性や静粛性、直進安定性がアップ。コーナリング時に内側ブレーキを軽くつまむ「アクティブコーナリングサポート」まで盛り込んだというから、走りにも期待できそうだ。