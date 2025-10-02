エアレース・パイロットの室屋義秀氏とブライトリングのパートナーシップモデル第2弾は「クラシック アヴィ クロノグラフ」

長い歴史を持つ時計メーカーのブライトリングは、航空機で用いる飛行計器や腕時計（アビエーションウォッチ、パイロットウォッチ）を切り拓いてきたメーカーでもある。そんなブライトリングから、日本のエアレース・パイロットである室屋義秀氏とファンに捧ぐという特別な「クラシック アヴィ クロノグラフ 42 室屋義秀リミテッド エディション」が登場した。





クラシック アヴィ クロノグラフ 42 室屋義秀リミテッド エディション

カーフスキンレザーベルト版（82万2,800円）と、ステンレススチールブレスレット版（86万9,000円）をラインナップし、どちらも50本限定となる。10月17日まで（予定）、ブライトリング オンライン ブティックでプレオーダーを受け付け中。期間中に申し込むと、室屋選手のサイン入りウォッチボックスに時計を収めて届けられる。発売は11月。

室屋氏は2009年に、レッドブル・エアレースワールドチャンピオンシップに初のアジア人パイロットとして参戦。2016年に千葉大会で初優勝を飾った。翌2017年にはワールドシリーズ全8戦中4大会を制し、アジア人初の年間総合優勝を果たす。国内では航空スポーツ振興のため精力的に活動中だ。

今回の特別なタイムピースは、エアレース機で採用される褐色（勝色・かちいろ）に通ずる濃いブルーの文字盤が美しい。大きめのアラビア数字をインデックスとベゼルに用い、先端がレッドのセンタークロノグラフ針が視認性を高めている。

ケースバックには「義」のエンブレムと、限定本数を示す「ONE OF 50」を刻印。侍パイロットの矜持を秘めたモデルであることを物語っているとし、パイロットウォッチの歴史と現代のアビエーション・ヒーローへの敬意を凝縮したクロノグラフだとしている。