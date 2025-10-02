マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
タワマンの上層階に住むことは「腸にとってデメリット」

OCT. 02, 2025 18:00
健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。この記事では、累計２万件の「日本人の腸内解析・栄養解析データ」からわかった腸の新常識、そして本当にやるべき食事術・生活術を解説した『やってはいけない腸活』(著者:太田華代,監修:手島麻登里/三笠書房)から一部を抜粋して紹介します。

今回のテーマは『憧れの「タワマン生活」に潜むリスクとは』。

憧れの「タワマン生活」に潜むリスクとは

私のところで揃って腸内解析を受けた、結婚20年を超える仲の良いご夫婦がいます。奥さんはとても健康意識が高く、自らの腸内環境には自信を持っているようでした。そのため、自分のことよりも、食べるものに無頓着でコンビニ大好き人間の旦那さんを心配していました。

さて、結果を見ると、意外なことに旦那さんは多様な菌をバランス良く持っており、｢言うことなし｣の状況でした。対して、奥さんは菌の種類も数も少なく、お世辞にも｢良い腸内環境｣とは言いがたい状況。予想外の結果に、奥さんは大変ショックを受けていました。

詳しく話を聞くと、旦那さんは瀬戸内地方の島育ちで、子どもの頃は裸足で外を駆け回っていたそうです。

一方、都会育ちの奥さんは、あまり土に触れることもなく清潔第一で育てられた様子。

やはり、そうしたことが影響しているのだと考えられます。

このように、幼少期からたくさん自然に触れたり、外遊びをしたりすることは、将来の腸内環境にポジティブな影響を与えます。

とすると、現代社会において"憧れのステータス"として語られる｢タワーマンションの上層階に住むこと｣は、腸にとってはむしろデメリットと言えそうです。

タワマンの上層階は、エレベーターがなかなか来ないこともあって、こまめに外出するのが億劫になります。その分、外の菌を取り込める機会も減ってしまいます。

また、低層階なら窓から入ってくる菌も、上層階ではなかなか入ってきません。

ですから、私の立場から言えば、｢集合住宅は下層階こそおすすめ｣です。

下層階よりもさらにいいのが、庭付きの一軒家。もちろん、いくら庭付きであっても、庭がコンクリートで固められているのはNGです。

要するに、普段から土に触れられる環境に身を置くことが大事なのです。

もし、あなたが上層階に住んでいるのであれば、(子どもと一緒に)ちょこちょこ外に出て、意識的に土に触れる習慣を作るようにしてみてください。

『やってはいけない腸活』(著者:太田華代,監修:手島麻登里/三笠書房)

健康に気を使っているのに、なかなか腸の不調が治らない……。それ、「やってはいけない腸活」をやってしまっている可能性が高いです。たとえば、日本人と外国人とでは、腸の形状や腸内細菌の種類などがまったく異なります。にもかかわらず、これまでの健康法・腸活法の多くは、「海外のデータ」がもとにされてきました。これでは、日本人に効果がでないのは当たり前です。本書では、累計２万件の「日本人の腸内解析・栄養解析データ」からわかった腸の新常識、そして本当にやるべき食事術・生活術をご紹介します。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

