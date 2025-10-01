ハミルトンが『Call of Duty: Black Ops 7』とコラボ！ ゲームに登場する腕時計を現実に

ハミルトンの腕時計は、映画やドラマの作中によく登場する。先日はPlayStation 5用のゲームタイトル『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とのコラボレーションモデルでゲームとの関係性も深め、話題となった。

そしてさっそく次のコラボレーションが実現。世界的な人気を誇るゲーム『Call of Duty』シリーズの最新作、『Call of Duty: Black Ops 7』とのコラボレーションモデルが登場する。世界限定5,000本、価格は12万9,800円、発売は11月14日だ。

カーキ フィールド オート コール オブ デューティ 38mm

『Call of Duty: Black Ops 7』のワンシーンから

ゲームタイトルとのコラボレーションは、ハミルトンにとって3回目。精密なウォッチメイキングと没入型ストーリーテリングの融合をさらに進化させる試みだとしている。

『Call of Duty: Black Ops 7』の作中にて、アクセル・フェルマークが着用する腕時計「カーキ フィールド オート 38mm」を現実のモデルとしてリリース。ケースバックには『Black Ops 7』のアイコンを刻印し、特別仕様のパッケージと各種のノベルティが付属する。