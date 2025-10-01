マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

ハミルトンが『Call of Duty: Black Ops 7』とコラボ！ ゲームに登場する腕時計を現実に

OCT. 01, 2025 19:41
Text : 林利明
Share
Contents

ハミルトンの腕時計は、映画やドラマの作中によく登場する。先日はPlayStation 5用のゲームタイトル『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』とのコラボレーションモデルでゲームとの関係性も深め、話題となった。

そしてさっそく次のコラボレーションが実現。世界的な人気を誇るゲーム『Call of Duty』シリーズの最新作、『Call of Duty: Black Ops 7』とのコラボレーションモデルが登場する。世界限定5,000本、価格は12万9,800円、発売は11月14日だ。

  • カーキ フィールド オート コール オブ デューティ 38mm

    カーキ フィールド オート コール オブ デューティ 38mm

  • 『Call of Duty: Black Ops 7』のワンシーンから

    『Call of Duty: Black Ops 7』のワンシーンから

ゲームタイトルとのコラボレーションは、ハミルトンにとって3回目。精密なウォッチメイキングと没入型ストーリーテリングの融合をさらに進化させる試みだとしている。

『Call of Duty: Black Ops 7』の作中にて、アクセル・フェルマークが着用する腕時計「カーキ フィールド オート 38mm」を現実のモデルとしてリリース。ケースバックには『Black Ops 7』のアイコンを刻印し、特別仕様のパッケージと各種のノベルティが付属する。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径38mm×厚さ10.9mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ストラップ：カーキグリーンNATOストラップ
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー H-10」
  • パワーリザーブ：80時間
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      トランプ関税「ロレックスなど相場は10%下降」、一方で資産価値が落ちづらかった腕時計ブランドは
      ( Watch )
      SEP. 25, 2025

    • 2

      Large
      新品よりも高値が付くロレックス「ヨットマスター」、中古品にプレミア価格がつく理由を解説
      ( Watch )
      SEP. 29, 2025

    • 3

      Large
      【フォトレビュー】グランドセイコーの一番人気！ 魅力的な雪白ダイヤルのスプリングドライブ「SBGA211」
      ( Watch )
      SEP. 24, 2025

    • 4

      Large
      【トータルテンボス 大村朋宏】芸人を辞めようと思ったときに訪れた"人生の転機"と、いま大事にしたい時間
      ( Watch )
      SEP. 30, 2025

    • 5

      Large
      写真だけでわかる? 「ロレックス エクスプローラーⅠ」、より昔のモデルはどっち?
      ( Watch )
      SEP. 24, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking