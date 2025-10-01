マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
実機写真で見る「ルミノックス RECONナビゲーション・スペシャリスト8830」- アナログアウトドアツールを融合した腕時計

OCT. 01, 2025 18:57
Text : 林利明
ルミノックスから「単なる時計ではなくミッションツール」をうたう新モデルが登場した。

その「RECONナビゲーション・スペシャリスト8830シリーズ（NAV SPEC）」は、GMT機能を持つRONDA製のクォーツムーブメントを採用。ニトリル（合成ゴム）製のラバーストラップには、着脱可能なコンパス（方位磁石）と定規目盛りを設けている。腕時計とアナログのアウトドアツールを融合させたユニークなピースだ。

  • 「RECONナビゲーション・スペシャリスト8830シリーズ（NAV SPEC）」のラインナップは、「グラスホッパーグリーン（Ref.8837.SET）」と「ディープネイビーブルー（Ref.8833）」

    「RECONナビゲーション・スペシャリスト8830シリーズ（NAV SPEC）」のラインナップは、「グラスホッパーグリーン（Ref.8837.SET）」と「ディープネイビーブルー（Ref.8833）」

カラーリングの異なる2モデル、「グラスホッパーグリーン（Ref.8837.SET）」と「ディープネイビーブルー（Ref.8833）」をラインナップ。前者にはNATOストラップと付け替え用工具が付属する。価格は、グラスホッパーグリーン（Ref.8837.SET）が12万3,200円、ディープネイビーブルー（Ref.8833）が11万7,810円となる。

開発は、元スイス陸軍軍事保安下士官で国際的な戦術スペシャリストのアンドレア・ミケリ氏との共同によるもの。ルミノックスといえば、米国海軍特殊部隊（ネイビーシールズ）の時計を作っているように、今回のNAV SPECも偵察部隊の要求に応えられる設計となっている。当然ながら、アウトドアレジャーでもその機能性を発揮する。

ラバーストラップの定規目盛りは、3つの一般的な地図スケールを組み込んだ新しいデザイン。地図上で距離を直接測定できるという実用性を備える。コンパスと合わせて、アウトドアのルーティングに役立つ。個人的な感覚でいうと、アウトドアではアナログのツールに慣れておくと安心。万が一、スマホやタブレットのGPS／地図が使えない状況になっても、紙の地図とコンパスがあれば自分がいる位置をおおまかにでもつかめるので心強い。

「NAV SPECは軍事偵察任務のために考案されましたが、オリエンテーリングやアドベンチャーハイキングにも最適なツールです。ルミノックスRECONシリーズの時計は、目標やミッションが何であれ世界を探検する際に優れたツールです」（アンドレア・ミケリ氏）

  • 着脱可能なコンパス

  • ラバーストラップ上の定規目盛り

  • ストラップの裏側には、アルファベットと数字に対応するモールス信号

時計のダイヤルに目を移すと、ルミノックスならではの自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー（LLT）」を搭載。最長で25年間、暗い場所でも自ら発光して視認性を確保する。発光色は、1時から8時のインデックスがグリーン、9時から12時がオレンジ、時分針がグリーン、秒針がオレンジだ。GTM針にはスーパールミノバ（蓄光塗料）を施している。

ルミノックスのラインナップには、過去にも同じく着脱式のコンパスを装備したモデルがあったが、このコンパスはとても好評だという。時計としての機能性はもちろん、ツール感たっぷりのNAV SPEC、注目の1本だ。

  • ケース素材：CARBONOX（カーボン複合素材）
  • ケースサイズ：径46mm×厚さ13.5mm
  • 風防：サファイアクリスタルガラス（片面無反射コーティング）
  • ストラップ：ニトリルラバー
  • 防水性能：20気圧
  • ムーブメント：クォーツ式「Ronda 515.24H」
  • 電池寿命：製造から約4年

ギャラリー

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

