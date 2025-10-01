マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日光東照宮の御神木杉で熟成。ローマ教皇庁・台北駐日代表処に献上したウイスキーの一般販売開始

OCT. 01, 2025 16:47
Text : フォルサ
西堀酒造は9月、世界遺産・日光東照宮の正式な協力を得て製作した特別な「日光杉和樽熟成ジャパニーズウイスキー」を、ローマ教皇庁(駐日大使館)と台北駐日経済文化代表処に献上した。

  • 駐日ローマ教皇庁にて正式献上。中央はフランシスコ・エスカランテ・モリーナ大司教

ローマ教皇庁(駐日大使館)には9月5日、台北駐日経済文化代表処には9月12日に献上した。

  • 台北駐日経済文化代表処にて献上(2025年9月12日)。中央は周學佑副代表

献上したウイスキーは、徳川家康公を祀る日光東照宮の御神木である日光杉から作られた「和樽」で熟成させた日本唯一のジャパニーズウイスキー。日光杉並木植樹400年という歴史的な節目に呼応し、3年間の熟成を経て誕生した。

家康公が示した『厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)』の思想は、混迷の時代に平和と調和を希求する普遍的な理念であり、ローマ教皇レオ14世が掲げる世界平和への祈りと深く共鳴している。加えて、台北駐日経済文化代表処への献上は、日本と欧州、そして台湾を結ぶ三者間の文化交流を象徴する歴史的な出来事と言える。

10月1日から、日光東照宮 献上ウヰスキーの予約受付を開始する。「日光東照宮献上ウヰスキー「哲」シングルモルト 御神木杉和樽後熟」は、限定400本の販売(参考価格 税別28万5,000円)。

  • 日光東照宮献上ウヰスキー「哲」シングルモルト 御神木杉和樽後熟(限定400本／参考価格 税別28万5,000円)

「日光東照宮献上ウヰスキー「哲」ブレンデッド 御神木杉和樽後熟」は限定600本の販売(参考価格 税別10万円)。

  • 日光東照宮献上ウヰスキー「哲」ブレンデッド 御神木杉和樽後熟(限定600本／参考価格 税別10万円)

また、同日より栃木県初のジャパニーズウイスキー「哲／TETSU」の一般販売も行う。「哲／TETSU 小山Edition 2025 シングルモルト The 1st」(税別1万6,000円)、「哲／TETSU 日光Edition 2025 ブレンデッド The 1st」(税別1万8,000円)とも、それぞれ1,000本販売予定。

  • 哲／TETSU 小山エディション2025 シングルモルト The1st(税別1万6,000円／限定1,000本予定)

  • 哲／TETSU 日光エディション2025 ブレンデッド The 1st(税別1万8,000円／限定1,000本予定)

文化的価値を背負った他に類を見ない産品として、今後も国際舞台における交流や平和の象徴として活用していくという。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

