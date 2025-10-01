あの不人気ソフトが今は高値に! ファミコン市場で注目されるタイトルとは?

フリマアプリで希少なタイトルや限定版が高額で取引されるなど、ファミコンソフト市場は盛り上がりを見せています。そのため、実家の押し入れに眠るかつて熱中した"お宝"を探索する人も少なくないのではないでしょうか。

買取業の「買いクル」を運営する株式会社RCのCSO・島津大輔氏に、どのようなソフトが高値で取引されているのか、今後のファミコンソフトの動向などについて聞きました。

――ファミコンのソフトはどのような用途で購入されているのですか?

まずコレクションとして買われるケースが多いです。ファミコンソフトには40年近く経った今でも根強いコレクターが存在し、限定版や初期版を収集する動きは市場の活性化につながっています。

そもそも、ファミコンソフトは捨ててしまう人が多く流通量が少ないため、所持者が限られていることも高く売れる要因になっています。

――プレイすることを目的として買う人もいますか?

もちろん「プレイしたい」というニーズから購入する人もおり、"起動できてゲームとして遊べる"ことは大前提になります。コレクターにとっても「実際に動くかどうか」は価格形成に大きな影響を与えるため、動作品であることは重要な評価ポイントです。

――どういうソフトが人気なのですか?

「スーパーマリオブラザーズ」(任天堂)などの名作は多くの人が持っているため、価格は安くなります。一方で、アニメや特定ジャンルのファン向けに作られ、当時は販売本数が少なかったソフトは流通量が極めて限られており、希少価値が価格を押し上げています。

つまり、当時は不人気だったソフトのほうが価格が高騰しています。

同様の現象は次世代機のスーパーファミコンでも起きており、当時の「マイナーソフト」が今になって再評価される流れが確認できます。

――過去の実績として、具体的にはどのようなタイトルが高額買取になりましたか?

「五目ならべ 連珠」(任天堂)や「ゼビウス」(当時ナムコ)、「ロードランナー」(ブローダーバンド)など、ファミコンが普及し始めた時期のタイトルです。特にファミコン本体と同時発売された"初期ソフト群"は市場に残存している数が少ないため、相場が高騰しやすい傾向にあります。

――売れる売り方というのもあるのですか?

50本をセットにして2万円で販売するなど、まとめ売りが基本になります。購入層の多くは「懐かしさからまとめて遊びたい」「コレクション棚を一気に充実させたい」と考えるため、単品よりセット売りのほうが目につきやすく、効率的に売れるのです。

――自身で出品する場合にはセットで売ったほうがオススメと。

絶対にそのほうが良いです。特に「人気タイトル＋マイナーソフト」を組み合わせて販売することで、全体の価値を底上げできるケースもあります。

――「今売らずにあえて寝かしておく」と考える人もいそうですが、今後のファミコンソフトの需要はどう変化すると予想していますか?

私はすぐに売ったほうが得だと考えています。メルカリなどの普及によって「不用品でも売れるんだな」と実感している人は、ここ2～3年で増えました。先述した「ゼビウス」の出品も増え、価格は落ち着きを見せており、早めに売った人のほうが得をしているように思います。

つまり「マイナーソフトの高騰」は一時的な市場現象である可能性が高く、将来的には出品増加によって価格が下がるリスクが大きいと考えています。