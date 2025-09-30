マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
レトロなミッキーマウスを描いた振り子つき掛け時計 - 1928年にディズニーとセイコーが出会っていたら？

SEP. 30, 2025 15:23
Text : 林利明
セイコーウオッチから、ミッキーマウスの振り子つき掛け時計が登場した。限定300台のFS805B、セイコー クロックオンラインストア限定200台のFS806Bという2モデルをラインナップする。価格はいずれも5万5,000円。

  • FS805B

    FS805B

  • FS806B

    FS806B

今回の2モデルは、ディズニーのアニメーション映画『蒸気船ウィリー』の世界を表現。「ミッキーマウスがデビューした時期に、ディズニーとセイコーと出会っていたら？」をテーマとして、ミッキーマウスがスクリーンデビューを果たした1928年当時のノスタルジックな雰囲気に仕上げた。

ベースとなるデザインは、『蒸気船ウィリー』が公開された時代にかつての精工舎で製造していた掛け時計。八角尾長（はっかくおなが）と呼ばれるフォルムは掛け時計の伝統的なデザインであり、1892年製造のセイコー初の掛け時計でも採用された。毎正時には映画で使用されたユーモアあふれるメロディ「Steamboat Willie」が流れ、毎15分／30分／45分には汽笛音が時の訪れを知らせる。

  • デビュー当時のミッキーマウスのデザインを愛するファンは多い

    デビュー当時のミッキーマウスのデザインを愛するファンは多い

文字板にはデビュー当時のレトロなミッキーマウスを描き、時分針はいわゆる「ミッキーハンズ」をモチーフにしたものだ。振り子には蒸気船のイラストを配置し、『蒸気船ウィリー』の世界をさりげなく主張している。また、前面のガラス扉は開閉し、長年にわたって精工舎の商標として使われた「丸角Sマーク」によってクラシカルな意匠を再現した。

側面には取り外し可能な巻き鍵風オーナメント。あくまで飾りだが、思わず触れたくなる遊び心のある仕掛けだ。合わせて、「2025 SPECIAL EDITION」とシリアルナンバーを記したプレートも取りつけている。

  • 「振り子」にはレトロな味わいがたっぷり（ムーブメントはクオーツ式なので、振り子はギミックではあるが）

    「振り子」にはレトロな味わいがたっぷり（ムーブメントはクオーツ式なので、振り子はギミックではあるが）

  • 振り子時計のぜんまいを巻く「巻き鍵」を模したオーナメントと、シリアルナンバーを記したプレート

    振り子時計のぜんまいを巻く「巻き鍵」を模したオーナメントと、シリアルナンバーを記したプレート

一方、セイコー クロックオンラインストア限定のFS806Bは、カントリー調のぬくもりある雰囲気。文字板にはミッキーマウスが口笛を吹く様子をデザインしている。おもな仕様は共通だ。

本体サイズは高さ395×幅233×奥行き102mm、重さは約1.9kg。ムーブメントはクオーツ式で、平均月差±20秒。電源には単3形アルカリ乾電池×3本を使い、電池寿命は約1年となっている。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

